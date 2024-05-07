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4月電價上漲未加重通膨壓力...主計總處發布4月CPI上漲1.95％ 比3月低

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
4月1日起調漲電價，平均漲幅11％，當時引起民眾對物價持續上漲的擔憂。圖為民眾利用特賣會添購衣物。圖／聯合報系資料照片
4月1日起調漲電價，平均漲幅11％，當時引起民眾對物價持續上漲的擔憂。圖為民眾利用特賣會添購衣物。圖／聯合報系資料照片

主計總處7日發布4月物價變動統計，消費者物價指數CPI）年增率為1.95％，核心CPI為1.81％。

3月CPI年增率回落至2.14%，仍超過通膨警戒線，若排除春節因素，3月通膨率為近八個月最低。原本外界擔心4月電價調漲，會帶動物價再漲一波，但根據主計總處今日發布的數字，CPI反而往下降。

在電價4月調漲前，主計總處於2月底預估全年CPI漲幅為1.85％，已壓回2％的通膨警戒線之下，但電價調漲11％之後，主計總處預期今年全年CPI將達到2.03%。至於主計總處對通膨的預估值是否還會進一步上修，5月將有最新預估值。

主計總處指出，原物料價格續處低檔，商品類漲幅收斂，但服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，上漲壓力仍在。

CPI 消費者物價指數 通膨

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