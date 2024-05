趨勢科技擴充AI輔助網路資安平台 防AI誤用與外部濫用

全球網路資安領導廠商趨勢科技宣布,在其網路資安平台上推出強大的AI輔助功能,助企業保護AI在其組織內的使用,更能妥善管理大規模導入新式AI工具的相關風險。

趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺在本周於美國舊金山舉辦的RSA Conference 2024大會舉辦當下,為趨勢科技領先市場的網路資安平台擘劃新的方向,她表示,偉大的科技進展總是伴隨著新的資安風險,就像雲端以及其他已經見證的每一項科技躍進一樣,AI時代的承諾唯有在安全防護下才能發揮力量。

趨勢科技推出全新功能來保護企業內每一位存取公有或私有AI服務的使用者。這些囊括在Trend Vision One– Zero Trust Secure Access (ZTSA)中的新元素,將延續趨勢科技率先聚焦AI服務安全的領先地位,除了保護在企業內存取這些服務的人員,同時為企業帶來益處包含集中管理員工對AI應用程式的存取與使用、透過及時檢查來防止資料外洩與惡意的注入攻擊、藉由內容過濾來達成法規遵循要求、防範大型語言模型(LLM)攻擊。

Trend Vision One最新推出的功能有助於管理使用AI時人員所造成的風險。將以附加功能的形式來強化原本通過市場考驗的功能,例如:情境化警報、解讀複雜腳本、支援威脅追蹤查詢來消除登入憑證網路釣魚、推薦客製化回應動作等。

趨勢科技專家也針對「美國網路資安與基礎架構安全局」(US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency,簡稱CISA)的「零信任成熟度模型」(Zero Trust Maturity Model,ZTMM)提出一些指引作為其修改的參考,該模型旨在協助企業保護其專案當中整合的新興技術。除此之外,為了對抗假訊息,趨勢科技也成為「Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections」(打擊以欺騙方式在2024年選舉當中使用AI技術協議)的締約者。

