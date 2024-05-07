快訊

KID嗨喊「我有女鵝了」公開2胎性別 寶寶美麗小名也曝光

感謝阿信推爆！高雄烤饅頭店霸氣宣布「送飲料」 老闆：送到倒店那天

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

AI輔助上路 趨勢科技「網路資安平台」嚴防市場風險

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
AI人工智慧。聯合報系資料照
AI人工智慧。聯合報系資料照

網路資安業者趨勢科技(東京證券交易代碼4704)在旗下「網路資安平台」上，正式推出強大的AI輔助功能，不僅助企業保護AI在其組織內的使用，更能妥善管理大規模導入新式AI工具的相關風險。趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺坦言，「唯有在安全防護下，AI時代的承諾才能真正發揮力量」。

陳怡樺本週於美國舊金山舉辦的RSA Conference 2024大會現身，並舉辦當下為趨勢科技領先市場的網路資安平台擘劃新的方向，她表示：「偉大的科技進展總是伴隨著新的資安風險，就像雲端以及其他我們已經見證的每一項科技躍進一樣、而我們平台的最新功能將為資安團隊帶來全新的效率，並提供AI使用上的重要指引」。

趨勢科技將憑藉旗下資安平台的全新功能，啟動一場「守護AI之旅」來保護企業內每一位存取公有或私有AI服務的使用者。這些囊括在Trend Vision One™ – Zero Trust Secure Access (ZTSA)中的新元素，將延續趨勢科技率先聚焦AI服務安全的領先地位，除了保護在企業內存取這些服務的人員。

不過這也同時為企業帶來益處包含：1.集中管理員工對AI應用程式的存取與使用、2.透過及時檢查來防止資料外洩與惡意的注入攻擊、3.藉由內容過濾來達成法規遵循要求、4.防範大型語言模型(LLM)攻擊。而憑藉多年使用AI來提升客戶防護的經驗，Trend Vision One™最新推出的功能有助於管理使用AI時人員所造成的風險。它們將以附加功能的形式來強化原本通過市場考驗的功能。

例如：情境化警報、解讀複雜腳本、支援威脅追蹤查詢來消除登入憑證網路釣魚、推薦客製化回應動作等。此外，旗下專家也針對「美國網路資安與基礎架構安全局」(US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，簡稱CISA)的「零信任成熟度模型」(Zero Trust Maturity Model，簡稱ZTMM)提出一些指引作為其修改的參考，該模型旨在協助企業保護其專案當中整合的新興技術。

Enterprise Strategy Group首席分析師Dave Gruber表示：「除了制定及修改AI治理政策之外，資安團隊還需要一些有效的機制來發掘、監控及建置AI使用的管控，不論在個人層次或企業層次。像趨勢科技這樣的資安廠商，不僅在AI的使用上已有很長的歷史和經驗，且持續提供解決方案以監控和建置網路、網站及雲端控管，因此非常適合協助資安團隊快速導入AI，在安全的防護下加速實現業務目標。」

趨勢科技嚴格奉行負責任的AI，並且相信所有資安廠商都有責任確保技術的開發與使用必須在道德、透明與負責的方式下為之，像這種AI相關的風險，也同樣適用於資安廠商。

身為全球執法機關與安全諮詢委員會所信賴的合作夥伴，趨勢科技很驕傲地針對CISA的零信任成熟度模型(ZTMM)提出了一些指引，該成熟度模型旨在協助企業保護其專案當中整合的新興技術。除此之外，為了對抗假訊息，趨勢科技也很榮幸成為「Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections」(打擊以欺騙方式在2024年選舉當中使用AI技術協議)的締約者。

AI 資安 趨勢科技

延伸閱讀

券商資安會議 教戰防駭

交通部遭爆用小紅書宣傳觀光 民進黨：援引馬政府方式

券商資安會議 教戰策略

網路犯罪猖獗 調查局資安站增設數位據點

相關新聞

看好5G、B5G 經濟部補助三大研發計畫 義傳、漢民、鋐昇受惠

經濟部技術司7日表示，A+企業創新研發淬鍊計畫2024年度第三次決審會議，通過補助義傳科技1.35億元投入「B5G開放網...

安永全球再生能源吸引力指數 台灣上升2名至24名

安永今（7）日發布可再生能源國家吸引力指數（RECAI）新一期調查，與前次相比，台灣排名第24名，上升2名，主因政府積極...

電價調漲房市會如何？房仲全聯會：民調亮警訊

今年4月開始調漲電價，中華民國房仲全聯會近日進行民調顯示，約八成民眾認為推升房價，其中有33%認為房價會上漲一成以上，不...

防堵公司假借宿舍名義買豪宅 內政部祭三大限制

為遏止公司以買員工宿舍的名義購買豪宅，內政部日前預告最新規定，未來公司要買宿舍給員工，有三大限制，包括只能買新成屋、不能...

流通商戰／接連虧損、獨董跳船...專家指PChome內有無形束縛 困境如何解

台灣電商發展快速，老牌電商企業、曾經的一哥網路家庭PChome近年來營運狀況卻陷入低迷窘境，不但營收早已被富邦媒momo遠遠拋開，獲利上更連續虧損。日前擔任獨立董事的和碩董事長童子賢主動提出退出董事會，讓外界不免好奇，網家情況究竟有多糟？內憂之外，還有海外跨境電商業者加入競爭，接下來網家要如何掙到生存空間？

股債市變化快速 多重資產基金應動波動佳

近年投資人資產配置需求上升，投信積極發行相關商品，使境內多重資產型基金從三年前的32檔快速增加至64檔，今年3月31日的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。