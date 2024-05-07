AI輔助上路 趨勢科技「網路資安平台」嚴防市場風險

網路資安業者趨勢科技(東京證券交易代碼4704)在旗下「網路資安平台」上，正式推出強大的AI輔助功能，不僅助企業保護AI在其組織內的使用，更能妥善管理大規模導入新式AI工具的相關風險。趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺坦言，「唯有在安全防護下，AI時代的承諾才能真正發揮力量」。

陳怡樺本週於美國舊金山舉辦的RSA Conference 2024大會現身，並舉辦當下為趨勢科技領先市場的網路資安平台擘劃新的方向，她表示：「偉大的科技進展總是伴隨著新的資安風險，就像雲端以及其他我們已經見證的每一項科技躍進一樣、而我們平台的最新功能將為資安團隊帶來全新的效率，並提供AI使用上的重要指引」。

趨勢科技將憑藉旗下資安平台的全新功能，啟動一場「守護AI之旅」來保護企業內每一位存取公有或私有AI服務的使用者。這些囊括在Trend Vision One™ – Zero Trust Secure Access (ZTSA)中的新元素，將延續趨勢科技率先聚焦AI服務安全的領先地位，除了保護在企業內存取這些服務的人員。

不過這也同時為企業帶來益處包含：1.集中管理員工對AI應用程式的存取與使用、2.透過及時檢查來防止資料外洩與惡意的注入攻擊、3.藉由內容過濾來達成法規遵循要求、4.防範大型語言模型(LLM)攻擊。而憑藉多年使用AI來提升客戶防護的經驗，Trend Vision One™最新推出的功能有助於管理使用AI時人員所造成的風險。它們將以附加功能的形式來強化原本通過市場考驗的功能。

例如：情境化警報、解讀複雜腳本、支援威脅追蹤查詢來消除登入憑證網路釣魚、推薦客製化回應動作等。此外，旗下專家也針對「美國網路資安與基礎架構安全局」(US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，簡稱CISA)的「零信任成熟度模型」(Zero Trust Maturity Model，簡稱ZTMM)提出一些指引作為其修改的參考，該模型旨在協助企業保護其專案當中整合的新興技術。

Enterprise Strategy Group首席分析師Dave Gruber表示：「除了制定及修改AI治理政策之外，資安團隊還需要一些有效的機制來發掘、監控及建置AI使用的管控，不論在個人層次或企業層次。像趨勢科技這樣的資安廠商，不僅在AI的使用上已有很長的歷史和經驗，且持續提供解決方案以監控和建置網路、網站及雲端控管，因此非常適合協助資安團隊快速導入AI，在安全的防護下加速實現業務目標。」

趨勢科技嚴格奉行負責任的AI，並且相信所有資安廠商都有責任確保技術的開發與使用必須在道德、透明與負責的方式下為之，像這種AI相關的風險，也同樣適用於資安廠商。

身為全球執法機關與安全諮詢委員會所信賴的合作夥伴，趨勢科技很驕傲地針對CISA的零信任成熟度模型(ZTMM)提出了一些指引，該成熟度模型旨在協助企業保護其專案當中整合的新興技術。除此之外，為了對抗假訊息，趨勢科技也很榮幸成為「Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections」(打擊以欺騙方式在2024年選舉當中使用AI技術協議)的締約者。

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