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電價調漲房市會如何？房仲全聯會：民調亮警訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

今年4月開始調漲電價，中華民國房仲全聯會近日進行民調顯示，約八成民眾認為推升房價，其中有33%認為房價會上漲一成以上，不過，面對新一波漲勢，民眾購屋意願下滑17個百分點。

根據全聯會「電價調漲對房價的影響」網路民調，認為物價將上漲5%-10%佔58%，上漲10%以上佔28%。認為房價將上漲5%-10%佔46%，上漲10%以上佔33%。認為房租將上漲5%-10%佔53%，上漲10%以上佔24%。

調查顯示，整體認為電價調漲之後，物價、房價及房租將呈現全面上漲趨勢。

不過上一季總統大選結束後，總計約有52%的民眾表示可能會啟動購屋，在本次調查中，僅約有35%表示可能會啟動購屋，減少17個百分點，而不打算購屋的比例，也比上季增加16%。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，各年齡層購屋意願同步下降，對交易市場來說是一項警訊，顯示在看漲房價的前提下，對購屋行動轉為觀望，即便是購屋、換屋能力相對較強的40歲以上民眾，購屋意願也較上季減少一成，觀察今年6月的買賣移轉登記棟數，將會進一步證實電價調漲對購屋意願的影響。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，合計約有87%的民眾認為，在電價調漲之後，物價將上漲5%以上。過去認為購買不動產用來對抗通膨的效應，在此次調查中並未顯現，購屋目的中，投資置產比例為12.4%，比上季還小減，顯見民眾對於電價上漲帶動房價上漲的憂慮甚深，暫且觀望。

網路地產王總經理陳韻如表示，本次調查最為特別的是，統計結果有關各年齡層及北、中、南、東各地，各題項統計結果顯示高度一致性，顯示民眾對於電價上漲之後的焦慮是全體全面的，住家電價上漲的幅度雖有限，但其關聯效應影響所及範圍很大，期待新政府上台能提出穩定物價的有效政策，降低民眾的生活憂慮。

電價調漲對物價房價及房租的漲幅影響比較表。 資料來源／房仲全聯會
電價調漲對物價房價及房租的漲幅影響比較表。 資料來源／房仲全聯會

房價 電價

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