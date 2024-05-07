科技股營運具韌性 藉由「電動車基金」掌握布局機會
美國4月非農就業人數大幅低於前期及預期，勞動數據意外降溫，增強投資人對聯準會（Fed）降息的希望，支撐美股走勢。法人建議，可藉由「電動車基金」掌握布局機會。
日盛全球智能車基金研究團隊表示，今年雖然可能僅降息一次，但整體利率環境也不至於如同市場預期般的緊縮。在經濟保持韌性之際，應用AI的成長也是獲利和股價的好兆頭，科技股獲利今年有望將在AI的幫助下，大幅成長。可持續關注美國科技股與車用硬體及軟體類股後市表現。
此外，美國經濟依然穩健，企業持續公布業績中，目前財報仍顯示科技類股表現優異，企業依舊將大量資金投資於AI的發展上。因此，利率環境以及美國總經與企業發展狀況，皆有利於美國科技股的多頭表現。
日盛全球智能車基金研究團隊表示，觀察電動車市況，跡象顯示車用電子產業將落底，電動車車廠也持續優化成本以及提升產能。因此，後續可關注大型電動車公司表現，並同時追蹤汽車智能的科技軟硬體股後市動態。
最新財報顯示，企業業績普遍優於預期。科技股仍顯示出營運韌性，特別是AI族群，成為引領市場與維持多頭資金趨勢的主要產業。因此，依然看好AI科技應用在終端需求的發展上，包含車用硬體與軟體類股。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 最狂科學園區房市區！這裡5年漲幅近9成
▪ 進入超漲期 李同榮：房價再漲多少、未來就跌多少
▪ 竹科工程師買房最愛這條路 新竹5大熱門申貸路段曝
▪ 中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高
▪ 網紅經濟崛起 興富發台中七期推微型辦公室
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言