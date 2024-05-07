科技股營運具韌性 藉由「電動車基金」掌握布局機會

過去十年，Google台灣團隊成長了20倍，很多人不知道，台灣是Google在美國以外最大的辦公室，也是重要的研發基地。在這塊土地上，Google研發了全球首屈一指的消費性電子產品，從Pixel手機、Fitbit穿戴裝置、Nest智慧音箱、到各式智慧家庭產品，統統都是在此誕生。最近Google在台灣第二棟大樓落成，還新建了50間實驗室。 Google未來不只將這裡當作消費性電子新品搖籃，更要將國際人才帶進台灣，讓台灣擁抱世界多元觀點。...

2024-05-07 06:00