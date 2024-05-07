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科技股營運具韌性 藉由「電動車基金」掌握布局機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國4月非農就業人數大幅低於前期及預期，勞動數據意外降溫，增強投資人對聯準會（Fed）降息的希望，支撐美股走勢。法人建議，可藉由「電動車基金」掌握布局機會。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，今年雖然可能僅降息一次，但整體利率環境也不至於如同市場預期般的緊縮。在經濟保持韌性之際，應用AI的成長也是獲利和股價的好兆頭，科技股獲利今年有望將在AI的幫助下，大幅成長。可持續關注美國科技股與車用硬體及軟體類股後市表現。

此外，美國經濟依然穩健，企業持續公布業績中，目前財報仍顯示科技類股表現優異，企業依舊將大量資金投資於AI的發展上。因此，利率環境以及美國總經與企業發展狀況，皆有利於美國科技股的多頭表現。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，觀察電動車市況，跡象顯示車用電子產業將落底，電動車車廠也持續優化成本以及提升產能。因此，後續可關注大型電動車公司表現，並同時追蹤汽車智能的科技軟硬體股後市動態。

最新財報顯示，企業業績普遍優於預期。科技股仍顯示出營運韌性，特別是AI族群，成為引領市場與維持多頭資金趨勢的主要產業。因此，依然看好AI科技應用在終端需求的發展上，包含車用硬體與軟體類股。

AI 科技股 美國經濟

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