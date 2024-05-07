長期回測經驗顯示：股六債四兼顧報酬與風險 投資效益勝純股、債

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
純美股、美債與股債六四之滾動式5年年化報酬表現(資料來源：彭博，駿利亨德森投資)
純美股、美債與股債六四之滾動式5年年化報酬表現(資料來源：彭博，駿利亨德森投資)

投資人都知道報酬率越高、風險越高的道理，以長期投資而言，股市的報酬率極佳，例如，標普500指數自1993至2023年之間的年化報酬率為10.1%，但在這段期間，美股曾歷經三段大幅回檔的時期，期間波段跌幅均超過三成。駿利亨德森投資統計1981年至2023年美股、美債以及股六債四等三種投資方式，計算滾動式的五年年化報酬率，股六債四平均報酬近一成，最低報酬率0.6%亦仍為正值，凸顯股債平衡配置可兼顧報酬與風險的優勢。

野村投信表示，美股長期走勢震盪向上，因此只要長期投資，即使遭遇大幅回檔，若能熬過回檔時的陣痛期，回報將十分具吸引力，不過，困難點在於大多數投資人在股市走入空頭時難忍資產下跌，而選擇在股市低點時停損並轉入風險較低的資產如債市。而若長期投資債券等低風險資產，資產增值潛力有限，以1993至2023年間投資彭博巴克萊美國綜合債券指數來說，年化報酬率僅4.41%，明顯低於美股的標準普爾500指數。透過股債資產的配置，不僅能有效減低資產波動程度，亦能參與股市上漲帶來的資本利得機會，是最適合投資人的方式。

根據駿利亨德森投資的統計，股六債四的資產配置可以有效地降低資產的波動幅度，根據回測資料，在比較1981 年至2023 年間美股、美債和股六債四投資組合的滾動5年年化報酬率後，股六債四的投資組合沒有出現負回報，最低的報酬率為0.6%，優於純美股(-2.3%，亦即累積下跌11%)以及純美債(0.0%)；進一步分析各類組合的5年年化報酬率平均值，純美股為11.8%，純美債為7.1%，股六債四則是9.9%居中，表現雖低於純美股，但資產報酬率的波動度亦明顯降低。從心理上來說，即使回測經驗顯示美股長期投報率佳，但一般投資人很難想像自己的投資在五年內下跌11%，因此，股六債四的投資組合是能降低情緒影響的可行替代方案。

野村投信指出，美國經濟表現穩健，雖然甫公布的第1季GDP年成長1.6%低於市場預期，但就業市場仍表現強勁，加上AI趨勢帶動企業投資成長，美國股市前景樂觀看待，不過，因短線漲幅較大，近期美股轉趨高檔震盪，而美國債市則因通膨具黏性、降息時程延後，債券殖利率位處高檔，因此，選擇美股搭配美債的平衡型基金不僅可以降低股票資產的波動，亦能參與美債殖利率位於高檔所帶來的收益，目前正好是極佳的進場時機。

美國經濟 美股

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