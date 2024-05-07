大陸經濟持續復甦、銅礦供給不足風險升溫 法人：未來銅價恐易漲難跌

根據路透社的報導，在新出口訂單強勁增長的推動下，4月中國大陸製造業活動以14個月以來最快的速度擴張。根據財新/標普全球公布最新數據顯示，大陸4月製造業PMI指數從3月的51.1上升至51.4，創下2023年2月以來的最快增速，並且高於分析師預測的51.0；顯示出大陸經濟雖然疲軟，但仍舊持續的復甦增長當中。

澳洲政府也批准六個有關在該國南部海岸附近的海域，建設風電場的可行性研究項目，該國希望增加可再生能源的使用量，以擺脫對燃煤發電的依賴，並實現到2050年的淨零排放目標。

由於礦山產量遠低於預期，國際銅業研究組織(ICSG)下調今年的供應過剩的預測；該組織認為今年和明年精煉銅市場仍將供應過剩，供應量分別為16.2萬噸和9.4萬噸。然而，ICSG對銅的需求狀況持謹慎的態度。ICSG預計全球精煉金屬用量將成長2.0%，低於該組織先前預期的2.7%。而2025年成長速度將小幅加快至2.5%。

國際知名會計事務所－普華永道發布報告表示，全球有超過一半的銅礦將位於面臨嚴重或極端乾旱風險的地區由於乾旱擾亂了水力發電設施，贊比亞的銅礦正面臨電力供應緊張的局面。而近年來水資源短缺的問題也限制了智利的銅礦生產。還有對環境和社會問題的日益嚴格審查也阻礙新的礦場投資與開發。在開發新礦場越來越困難及成本越來越高的情況下，未來銅價恐將易漲難跌。

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