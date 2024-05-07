地緣政治風險降溫、美國非農就業放緩使油價回跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，上周布蘭特油價現貨下跌近7%，受到非農就業數據放緩超過預期、以色列和哈馬斯雙方考慮暫時停火並舉行會談等因素，使油價地緣政治風險溢價出現消退，布蘭特原油與WTI原油上周出現三個月來最大單週跌幅。

美國4月就業成長放緩幅度超過預期(2023年10月以來的新低)，薪資漲幅降溫(年增3.9%，2021年5月以來新低)，有市場觀點因就業降溫而偏向樂觀預期聯準會將在9月實施降息，激勵股市上漲。美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據，截至4月30日當週，基金經理人連續三周減持美國原油期貨和選擇權淨多頭部位，但目前多頭部位仍較去年同期增加，整體趨勢由4月的偏多轉為近期的中立。

OPEC+ 石油生產國（石油輸出國組織成員國和包括俄羅斯在內的盟友）會議定於6月1日舉行。由於近幾周現貨溢價已經從4月的平均4.86美元（第95個百分位）收窄。5月迄今為止，布蘭特原油現貨與六個月期貨平均溢價為3.54美元（自2000 年以來所有月份的第86個百分位），而2023年4月同期為1.81美元（第60個百分位）。顯示原油供需情況較上一季有所緩和。

路透社報導，如果石油需求未見增加，OPEC+ 可能會將自願石油減產期限延長至6月之後以支撐油價。

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