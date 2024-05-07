台股周線連二紅 上周吸金11億美元

美國聯準會主席鮑爾排除升息可能性，加上美國4月非農就業數據疲軟，提振市場情緒，美股主要指數上周收紅。不過，新興亞股上周表現相對平淡，大多維持在平盤整理；另從資金流向來看，外資上周買超台股11.0億美元最多，再者是南韓的4.7億美元、印度的1.4億美元，而泰國、印尼、菲律賓、越南則是賣超。

觀察4月資金流向，發現南韓吸金17.9億美元，位居新興亞股之冠，緊追在後是泰國的1.1億美元，僅台股、印度、印尼、菲律賓、越南呈現賣超；2024年以來，亞股表現以台股漲13.38%最強，其次是越南8.06%、菲律賓2.57%，但泰國下跌3.24%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，受惠蘋果財報釋出利多消息，帶動蘋果概念股掀起一波走勢，使台股上周五（5月3日）盤中一度飛越20500萬點關卡，惟後續追價買盤不足，終場以20330.3點作收，周線上漲209.81點，周線連2紅。

張圭慧認為，隨美國4月非農就業報告意外降溫，加上聯準會表態不升息，投資人重燃降息希望，有利股市評價回升，而目前英特爾、蘋果等科技大廠接連公布財報，市場靜待輝達（NVIDIA）業績及財測展望，將牽動台股AI及半導體族群表現，投資人可趁勢布局追求成長且高配置電子科技股的相關ETF，後市仍有表現空間。

越股上周收1221.0點，較前一周上漲1%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期匯率面、政治面等負面消息大致已在前波修正中逐步反映，越南股市正呈現穩步上漲態勢，流動性也相對提升，市場情緒有漸趨穩定現象。

張晨瑋說，從標準普爾全球報告統計來看，越南最新公布製造業PMI由上月49.9上升至50.3，回升至榮枯線之上，顯示越南製造業4月再度復甦，主要是因外國直接投資（FDI）企業投入

回升，使得新訂單大幅增加，預期在經濟持續復甦激勵下，股市前進動能可期，投資人可適度參與越南市場，伺機布局越南基金，以掌握未來投資契機。

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