和碩董座童子賢 不接閣揆…考量家人壓力

總統當選人賴清德先前傳出屬意找和碩（4938）董事長童子賢擔任行政院長，童子賢表示，他在選後和賴清德談施政議題，賴突然邀請他接任閣揆，他思考24小時後，回覆賴「決定繼續留在產業努力」。

對於新內閣期許，童子賢認為，除了延續台灣的安定跟繁榮外，「要居安思危，想辦法開創新局」。

童子賢在接受財經媒體專訪時，透露賴邀他組閣的經過。童子賢說，他在賴擔任台南市長到行政院長時就有些互動，一開始與保護流浪貓流浪狗有關，他很訝異一個直轄市長會有那麼好的政策對待流浪動物。

童子賢指出，賴清德當選後，試著邀請產業界人士參與內閣，兩人在選完隔幾天就碰面15分鐘，聊了施政百日或施政一年內，哪些是重要關注議題，聊完後賴就說，「這些議題能不能請你親自來執行」。童表示，「我愣了三秒鐘，還沒有回過神來就脫口而出說什麼意思？」賴就提出接任閣揆的邀請。

童子賢形容自己沉吟一下回覆說，他不怕面對挑戰，也不怕面對質詢或政策辯論，台灣是民主社會，就容許公開討論，但他的家人恐怕會非常不習慣。他幽默自嘲，「我們家不太有珠寶，也不太有包包，但手上的手表跟櫃子裡面都要盤點一下，恐怕壓力會很沉重。」

童子賢說，經過24小時緩衝思考期後，兩人再度見面，他向賴清德表示「這一方面有難度」，並解釋台灣不管在產官學、政府或產業面都可以努力，「我就決定繼續留在產業努力好了」。

對於新內閣期許，童子賢認為，除了延續台灣的安定跟繁榮外，「要居安思危，想辦法開創新局」，很多人會不滿唱衰，「大可不必」。台灣社會安全、人民有錢已經包含在社會發展、經濟繁榮的內涵裡。

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