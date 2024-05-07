快訊

吳釗燮揚言這兩天提告 徐巧芯：援助烏克蘭案非祕密

高溫上看35度東部偶有雨 吳德榮：明天鋒面快閃略降溫

和碩董座童子賢 不接閣揆…考量家人壓力

經濟日報／ 記者呂俊儀／台北報導

總統當選人賴清德先前傳出屬意找和碩（4938）董事長童子賢擔任行政院長，童子賢表示，他在選後和賴清德談施政議題，賴突然邀請他接任閣揆，他思考24小時後，回覆賴「決定繼續留在產業努力」。

對於新內閣期許，童子賢認為，除了延續台灣的安定跟繁榮外，「要居安思危，想辦法開創新局」。

童子賢在接受財經媒體專訪時，透露賴邀他組閣的經過。童子賢說，他在賴擔任台南市長到行政院長時就有些互動，一開始與保護流浪貓流浪狗有關，他很訝異一個直轄市長會有那麼好的政策對待流浪動物。

童子賢指出，賴清德當選後，試著邀請產業界人士參與內閣，兩人在選完隔幾天就碰面15分鐘，聊了施政百日或施政一年內，哪些是重要關注議題，聊完後賴就說，「這些議題能不能請你親自來執行」。童表示，「我愣了三秒鐘，還沒有回過神來就脫口而出說什麼意思？」賴就提出接任閣揆的邀請。

童子賢形容自己沉吟一下回覆說，他不怕面對挑戰，也不怕面對質詢或政策辯論，台灣是民主社會，就容許公開討論，但他的家人恐怕會非常不習慣。他幽默自嘲，「我們家不太有珠寶，也不太有包包，但手上的手表跟櫃子裡面都要盤點一下，恐怕壓力會很沉重。」

童子賢說，經過24小時緩衝思考期後，兩人再度見面，他向賴清德表示「這一方面有難度」，並解釋台灣不管在產官學、政府或產業面都可以努力，「我就決定繼續留在產業努力好了」。

對於新內閣期許，童子賢認為，除了延續台灣的安定跟繁榮外，「要居安思危，想辦法開創新局」，很多人會不滿唱衰，「大可不必」。台灣社會安全、人民有錢已經包含在社會發展、經濟繁榮的內涵裡。

內閣 童子賢 賴清德

延伸閱讀

【即時短評】賴清德政府「核去核從」從童子賢看風向？

【重磅快評】老柯沒羊群味道 賴清德如何救冷血形象？

柯建銘失言...國民黨轟下台 並要求賴清德向花蓮鄉親道歉

屢傳童子賢接任閣揆？ 他曝與賴清德結緣時機

相關新聞

Google台灣新辦公室更著重研發 在台擴大投資徵才看中哪些優勢？

過去十年，Google台灣團隊成長了20倍，很多人不知道，台灣是Google在美國以外最大的辦公室，也是重要的研發基地。在這塊土地上，Google研發了全球首屈一指的消費性電子產品，從Pixel手機、Fitbit穿戴裝置、Nest智慧音箱、到各式智慧家庭產品，統統都是在此誕生。最近Google在台灣第二棟大樓落成，還新建了50間實驗室。 Google未來不只將這裡當作消費性電子新品搖籃，更要將國際人才帶進台灣，讓台灣擁抱世界多元觀點。...

童子賢：核二核三延役 經部談效益…達不到預期

和碩董事長童子賢主張核二、核三廠延役，且核一與核四廠址可剷平，採用芬蘭OL3新型核電廠，電價就可大降。經濟部回應，不管是...

和碩董座童子賢 不接閣揆…考量家人壓力

總統當選人賴清德先前傳出屬意找和碩董事長童子賢擔任行政院長，童子賢表示，他在選後和賴清德談施政議題，賴突然邀請他接任閣揆...

工總：碳費不應比對手國高 強調台灣是出口導向國家

環境部今（7）日將召開第三次碳費費率審議會，工總昨日提出兩個關切，一是碳費制度應有環境、經濟與社會面的通盤性考量；二是自...

準總統8日會工總理監事成員

全國工業總會明（8）日將召開第13屆第一次理監事聯席會議，為工總新任理事長潘俊榮上任後主持的第一次理監事聯席會議，據了解...

環部兩周辦三場說明會

環境部今（7）日將召開碳費費率審議會。面對工總所提關切，環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，部分意見屬於碳費費率審議會權責，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。