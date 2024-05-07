環部兩周辦三場說明會
環境部今（7）日將召開碳費費率審議會。面對工總所提關切，環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，部分意見屬於碳費費率審議會權責，但為了讓企業可以更加了解制度，預計在這兩周舉行三場說明會、之後也會舉辦公聽會，聆聽外界意見。
氣候署4月底預告碳費三子法，以是否執行自主減量計畫為分類，共計三套公式作為未來計算碳費的基礎。碳費費率將交由碳費費率審議會討論，為鼓勵企業採用較嚴格的科學基礎減量目標（SBTi）來達到行業指定削減率者，將適用較低的優惠費率、最低可到五折；若參考技術標竿指定削減率進行減量者，則用較高的優惠費率。
工總提出的關切，除費率相關建議，還包括指定目標難以達成、徵收碳費應給予緩衝期、應引導產業使用替代方案等，認為自主減量計畫與指定目標應有合理設計。
黃偉鳴坦言，在子法出來後，正反兩方意見都有，有業者表示目前已可做到指定目標、也有業者反應恐難達成，「但在制度的設計上，我們是以希望業者都可以有效減量為出發」，因此在5月中前，先舉辦三場說明會，讓外界了解整個制度背後的意涵、與運作機制，之後再舉辦一場公聽會，聆聽外界意見。
針對制度設計建議，包括減碳基準年、減量計畫遇不可抗力因素的追繳等，黃偉鳴強調，環境部了解大家有很多疑慮，目前正在實施碳定價的國家也有相關經驗可供參考，預告期剛展開，之後也會展開對話。
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