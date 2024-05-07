童子賢：核二核三延役 經部談效益…達不到預期
和碩（4938）董事長童子賢主張核二、核三廠延役，且核一與核四廠址可剷平，採用芬蘭OL3新型核電廠，電價就可大降。經濟部回應，不管是就發電量或是電價，顯然都達不到童子賢提出的估算。
經濟部能源署表示，核電廠延役與否，要看國會決定，但引進OL3的效益是否如童子賢所說，則還是一個問號，核一與核四廠址能否直接剷平需由核安會決定，即便可以，也需時十年建成。
能源署也說，OL3反應爐每年發電量約125億度，以五座反應爐發電量500億度，加上核二、核三每年合計發電量300億度，到2030年發電量僅800億度，而以現在每年用電量2,800億度、每年2%成長速度來看，核電占比也到不了三成。
另OL3反應爐一座至少要120億美元，加上核後端、燃料費用等，發電成本近3元，與目前燃氣發電相差不大，因此電價會否因此大降三成，可能也沒那麼樂觀。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 最狂科學園區房市區！這裡5年漲幅近9成
▪ 進入超漲期 李同榮：房價再漲多少、未來就跌多少
▪ 竹科工程師買房最愛這條路 新竹5大熱門申貸路段曝
▪ 中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高
▪ 網紅經濟崛起 興富發台中七期推微型辦公室
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言