童子賢：核二核三延役 經部談效益…達不到預期

和碩（4938）董事長童子賢主張核二、核三廠延役，且核一與核四廠址可剷平，採用芬蘭OL3新型核電廠，電價就可大降。經濟部回應，不管是就發電量或是電價，顯然都達不到童子賢提出的估算。

經濟部能源署表示，核電廠延役與否，要看國會決定，但引進OL3的效益是否如童子賢所說，則還是一個問號，核一與核四廠址能否直接剷平需由核安會決定，即便可以，也需時十年建成。

能源署也說，OL3反應爐每年發電量約125億度，以五座反應爐發電量500億度，加上核二、核三每年合計發電量300億度，到2030年發電量僅800億度，而以現在每年用電量2,800億度、每年2%成長速度來看，核電占比也到不了三成。

另OL3反應爐一座至少要120億美元，加上核後端、燃料費用等，發電成本近3元，與目前燃氣發電相差不大，因此電價會否因此大降三成，可能也沒那麼樂觀。

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