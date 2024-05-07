準總統8日會工總理監事成員

全國工業總會明（8）日將召開第13屆第一次理監事聯席會議，為工總新任理事長潘俊榮上任後主持的第一次理監事聯席會議，據了解，包括準總統賴清德、行政院副院長鄭文燦都將出席， 屆時潘俊榮可能會代表產業界向賴清德提出產業建言，備受外界關注。

工總去年以來持續關切碳費議題，近期更幾次呼籲不應只由環境部來主導，而是應提高到行政院層級協商研議，並與產業進行充分溝通，在未凝聚共識前，不能貿然實施。因此，潘俊榮是否會向賴清德當面請願碳費議題，外界都很關注。

對此工總昨日表示，並不會就太過細節的議題直陳賴清德總統當選人，但是產業界所關心的數位轉型、淨零轉型、全球布局及缺水、缺電、缺工等三缺問題，期待新政府都能予以重視。

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