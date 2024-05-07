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工總：碳費不應比對手國高 強調台灣是出口導向國家

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
環境部今（7）日將召開第三次碳費費率審議會。圖／聯合報系資料照
環境部今（7）日將召開第三次碳費費率審議會。圖／聯合報系資料照

環境部今（7）日將召開第三次碳費費率審議會，工總昨日提出兩個關切，一是碳費制度應有環境、經濟與社會面的通盤性考量；二是自主減量計畫及指定目標應有合理設計。

工總指出，環境部4月29日預告碳費三子法，相關配套細節並未考量產業跨國公平競爭與實務可行性，如此將無法協助業者實質減碳，工總甚表憂心。

工總此次提出兩個關切中，針對第一項關切重點，工總表示，碳費衝擊最直接看的就是實質支出對產業影響，以自主減量計畫、指定目標與優惠費率為例，倘優惠費率給予大幅優惠，但指定目標卻無人能達到，那「自主減量計畫」形同虛設，對於產業實質減碳毫無幫助，徒增成本而已。

工總並指出，我國為出口導向國家，碳費應考量跨國公平性，以免影響競爭力，如水泥、鋼鐵及石化業，費率不應該高過我國競爭對手國。此外，碳費制度應參考背景條件相近之亞洲鄰近競爭國設計，而非能源與產業結構與我國相差迥異的歐盟國家。

工總認為，徵收碳費應給予產業充分因應時間，而非貿然上路。課徵碳費是希望透過碳定價引導產業使用低碳原物料或製程技術，如果沒有可行的替代方案，就算費率再高都無法達到造成減碳目的；碳費衝擊評估應包含產業承受能力及物價上漲衝擊考量，必須考慮產品價格對競爭力影響。

針對第二項關切重點，工總表示，減碳基礎的基準年設定非常重要，環境部擬採2019至2023年五年平均值為基準年排放量，但該期間適逢疫情爆發及俄烏戰爭，並非業界常態生產狀態；基準年設定宜保留較大彈性。

工總指出，若有不同工廠投入減碳時間不同，兩者減碳難度顯然不同。應將產業早期配合政府政策所投入減量成果併入基準年計算，才可解決產業先減先輸的不公平問題。

減碳

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