製造業研發支出寫紀錄 台積電貢獻四分之一

經濟部統計處昨（6）日指出，製造業上市櫃公司去年營收及獲利減少，但研發支出不減反增，去年研發費用達6,927億元，創新高，年增2.9%。單一企業以台積電研發經費居冠、達1,787億元，年增11.1%，去年製造業研發經費中，台積電（2330）一家貢獻四分之一、占比達25.8%。

去年投入研發經費第二高的公司是聯發科，投入806億元，年減2.2%，占製造業整體研發經費逾11%；第三名是瑞昱投入210億元，年減18.9%，占製造業整體研發經費約3%。

受景氣不確定性影響，製造業投資趨向保守，經濟部統計處指出，2023年製造業上市櫃公司固定資產投資金額降至1兆1,991億元，年減20.9%，但投資規模連三年逾兆元。

製造業固定資產投資前三大公司依序為：台積電投資6,350億元，占整體製造業固定資產投資53%，惟年減近三成；其次為聯電793億元，年增9.7%；力積電去年投資479億元，年增147.7%。

經濟部統計處根據證交所近期公布的個體財報，以1,101家製造業上市櫃公司為對象分析，2023年製造業上市櫃公司營收淨額18兆8,770億元，年減10.7%。營收淨額前三大公司，依序為鴻海3兆4,486億元、台積電2兆1,533億元及和碩1兆1,820億元，惟三家公司業績都較2022年衰退。

獲利方面，統計處指出，2023年製造業上市櫃公司營業利益逾1.4兆元，年減26.4%；營益率7.9%，年減1.7個百分點。2023年獲利前三大公司依序為：台積電9,074億元、聯電487億元，以及聯發科423億元，分別年減16.8%、41.2%及22.2%，反映去年全球終端電子產品消費動能疲弱，以及產業鏈持續庫存調整衝擊。

去年製造業為維持製程領先優勢，積極進行技術開發，研發支出仍逆勢成長。

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