石化業加入參展爭訂單！石化結盟機械 赴美參加全球最大塑橡膠展

為協助我石化、橡塑膠機械及模具產業行銷國際，經濟部貿易署及外貿協會集結石化、機械業者，赴美參加自6日起為期五天的「美國2024佛羅里達橡塑膠展」(NPE)，將藉由這個平台展現臺灣產業的技術水準和創新能力，爭取更多的訂單和合作機會。

經濟部貿易署表示，石化業者為因應市場變化，正積極開拓新的市場，貿易署今年加碼補助公協會及廠商參加海外展覽，過去較少在國際大型展場露面的石化業者，今年也進入國際大型展覽，並搭配機械業者，在美國佛羅里達橡塑膠展(NPE)以異業結盟的方式展出，呈現石化結合機械的產業運用及客製化能力。

貿易署表示，美國是我第二大機械出口市場，美國政策近年來傾向於振興本土製造業，預期將帶動機械產業新需求。這屆展覽我石化業者將首度搭配機械業者，透過異業合作完整展現我塑橡膠供應鏈，將以不同原料屬性及配方呈現打樣打型的技術性成果，藉以吸引買主進一步洽談。

另為行銷我國機械的技術優勢，貿易署也於展場設置「台灣智慧產業形象館」，向觀展者介紹我機械優勢；這次將與業者合作辦理10場產品快閃發表會，邀請業者於自家攤位進行產品發表，如機台效能、加工優化、節能減碳等創新應用發展，藉由現場主持人與廠商講者互動方式，充分介紹台灣的產品優勢給與會買主，進一步吸引帶動周邊買主上前參與互動。

貿易署表示，NPE展由美國橡塑膠工業協會主辦，是該行業全球買主的年度盛會，已有近百年歷史。本屆展覽於奧蘭多橘郡會議中心舉行，展示橡塑膠機械設備、模具、原料、成品及檢測儀器相關周邊零組件等橡塑膠相關產品。

鑒於全球已朝綠色及永續發展，石化產業已積極朝向環保材料及循環利用等趨勢，從客戶角度提供永續創新解方，我國塑橡膠機械設備亦以智慧化及高值化方向研發，貿易署透過異業結盟方式帶領業者參展，掌握拓展美國市場的龐大商機。