資誠：合約生命週期管理 強化企業競爭力

普華商務法律事務所、資誠創新諮詢公司與資誠聯合會計師事務所日前舉辦「合約管理與法律遵循：數位科技及AI方案實踐」分享會，分享合約生命週期管理（CLM）如何協助企業增進管理效能，避免在不經意中損失利益。

CLM針對交易管理提供完整的功能，較大型的產品功能通常包括利用模組化的條款庫或合約模板生成合約初稿，優化審核流程以提供靈活性，同時保持所需的合約控制，並可根據合約類型建立簽約後的追蹤需求，有些產品甚至可以連結ERP、CRM系統，或利用AI審閱分析合約條款。不同品牌的系統各具強項及優勢。

PwC亞太區NewLaw業務副總Eric Chin分享企業最高管理層使用CLM經驗，企業的執行長通常提到，明顯可量化的效益情境在於長期合約價格調整約款的準確執行，及時啟動調價，避免收入流失；營運長最在乎的是加速銷售周轉或採購效率；財務長在乎的則是增加淨利及改善現金流；法務長在乎的是合約一站式管理，包括以模板控制風險、精簡流暢的締約流程及集中的履約管理等不同效益，有效利用法務團隊的能量於策略性交易。

普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧表示，許多因大型資訊系統導入失敗所致的爭議，歸根究柢通常都在於對於系統功能與導入過程的期待落差，而事前的充分評估、利用專業顧問與相關單位協調溝通，可以減少這樣的期待落差。

資誠創新諮詢公司董事陳家傑表示，除了國外大型CLM產品外，PwC Taiwan因應在地需求，開發中小企業及大型企業都可能應用得到的CLM法務雲，特別著重降低操作抗性，使介面簡單易於使用。

普華商務法律事務所資深律師陳瑩柔說明，法務雲具備合約一站式創建、各單位協作、續約提醒、合約重點摘記及集中管理等特色，且法務雲為SaaS服務，使企業以可負擔成本及最低的資源配置，無痛邁入合約管理數位化的時代。

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