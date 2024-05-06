2023年各級政府潛藏負債破19兆 勞保增最多

據自由時報6日報導，根據統計，2023年底中央及地方政府潛藏負債19兆1,866億元，較2022年增加5,740億元，其中勞工保險增加6,016億元最多。

主計總處表示，「潛藏負債」指政府預估未來30年或50年「或有給付責任」，即未來不一定會發生，且可透過編列預算或調整費率等挹注，與「公共債務法」規範的政府舉債不同。

主計總處統計，2023年底中央及地方政府潛藏負債19兆1,866億元，其中勞工保險增加6,016億元最多、公務人員退休撫卹基金增1,447億元次之；但舊制軍公教人員退休金續減2,031億元，除了年金改革效益之外，也與具舊制年資人員減少有關。

主計總處自2009年起公布潛藏負債，2011至2014年，短短四年內就暴增逾五兆元，2017年因蔡政府推動年金改革而大減7,000多億元，但過去二年均增加。

根據主計總處資料，2023年底各級政府潛藏債務以勞保12兆0,872億元最多，較2022年增加6,016億元，主因被保險人平均投保年資及薪資增加；舊制軍公教人員退休金3兆2,139億元次之，但續減2,031億元最多，主因公務人員所得替代率調降、公務及軍職人員具舊制年資人數減少、以及教育人員已退休可支領數逐漸減少等。

另外，公務人員退撫基金潛藏負債2兆9,270億元、增加1,447億元，主因參加公務人員退撫基金65萬人新增1年服務年資及利息成本增加等；國民年金保險則為7,117億元、略減63億元，主因政府提存安全準備；農民健康保險1,203億元、增加490億元，主因喪葬與生育津貼給付金額及月投保金額提高等精算假設變更。

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