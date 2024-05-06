移工留才久用！勞動部已留下近2.8萬名資深移工 六成為社福移工
勞動部為解決中階技術人力缺口、協助雇主留用資深優秀外國人才，自2022年推動「移工留才久用方案」，2023年底成立「移工留才久用服務中心」，雲嘉南地區亦推出57場說明會，籲有心留才的雇主快來申請；而轉任成功的外國人才，還有機會申請永久居留，根留台灣貢獻本領。
勞動力發展署雲嘉南分署指出，國內就業人口結構改變，加上邁入超高齡社會，面臨勞動力短缺，在確保國人就業前提下，政府開放引進移工，人數目前已逾75萬人，儼然成為一股不可或缺的生產力。但受限法規，許多優秀移工期滿便返回母國，致人才流失，實在可惜。
勞動部為解決中階技術人力問題，自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，取消工作年限限制，開放符合資格的移工、僑外生繼續從事中階技術工作，根據統計，截至今年4月底止，移工留才久用已為國內留下2萬7,949人，其中產業類1萬1,334人；社福類最多，有1萬6,615人，占了六成。
雲嘉南分署說明，在台工作滿6年以上移工及取得我國副學士（專科）以上學位的僑外生，若符合薪資及技術條件者，除薪資待遇可提升，雇主同時可免繳就業安定費，原移工名額還能保留再運用；移工轉任中階技術人力滿5年，符合資格者還能申請永久居留，在台紮根發展。
此外，為減輕民眾申辦作業上的不便，勞動部2023年12月於新竹成立「移工留才久用服務中心」，提供完整、快速的便捷服務，有櫃檯服務專線（1955）諮詢、專人專案追蹤管理、協調排除加速審核與官網資訊檢索查詢等，讓雇主無縫接軌，快速續留優秀人才。
雲嘉南分署提醒，為擴大服務企業，方便雇主進一步瞭解方案相關內容及留用資深移工，「移工留才久用服務中心」結合勞動力發展署各分署、地方工業園區及工會團體，於今年辦理多場「製造業移工留才久用服務方案說明會」，雲嘉南地區自5月起至7月止，幾乎每月一場，歡迎有興趣民眾及事業單位報名參加，詳情可至「移工留才久用服務中心」官網（https://lrsc.wda.gov.tw/）或撥打服務電話：03-659-1996、1955免付費專線洽詢。
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