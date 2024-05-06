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三三會與日本熊本經濟同友會等團體 對花蓮地震賑災捐款

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三三會6日表示，三三會與日本熊本經濟同友會等五個團體，響應花蓮403賑災捐款新台幣20萬元暨100萬日圓，並於6日將捐款匯至花蓮縣政府捐款專戶，以協助花蓮災民重建家園。

三三會表示。2024年4月3日花蓮東部海域發生芮氏規模7.2地震，造成重大災情。台灣各界積極響應賑災活動，日本作為台灣的友人，官方、民間解囊義助花蓮震災。與三三會簽有 MOU 的日本熊本經濟同友會、熊本縣商工會議所連合會、熊本縣商工會連合會、熊本縣中小企業團體中央會、熊本縣經營者協會等五個團體共計捐款100萬日圓，三三會也發揮人道關懷精神捐款新台幣20萬元，並於6日將捐款匯至花蓮縣政府捐款專戶，以協助花蓮災民重建家園。

2023年6月29日三三會與日本熊本經濟同友會、熊本縣商工會議所連合會、熊本縣商工會連合會、熊本縣中小企業團體中央會、熊本縣經營者協會等五個經濟團體，在台北由三三會理事長林伯豐及熊本經濟同友會會長笠原慶久代表簽署 MOU 合作備忘錄。雙方持續深入技術研發及人才培育的合作，強化台日供應鏈體系連結，加強台日經貿緊密關係，並為台日企業創造更多商機。

捐款 新台幣 日本

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