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立院交通委員會通過 要求NCC三天內提供鏡電視資料

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
立法院交通委會上午舉行「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」第2次全體委員會議，邀請NCC主委陳耀祥（左一）列席。最後以表決方式，7票贊成、6票反對通過提案小組應正式發文函覆NCC以表明立場，並要求NCC盡速（三天）提供調閱文件。記者黃義書／攝影
立法院交通委會上午舉行「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」第2次全體委員會議，邀請NCC主委陳耀祥（左一）列席。最後以表決方式，7票贊成、6票反對通過提案小組應正式發文函覆NCC以表明立場，並要求NCC盡速（三天）提供調閱文件。記者黃義書／攝影

立法院交通委會上午舉行「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」第2次全體委員會議，討論文件調閱目前進度及後續處理等相關事宜，邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席。

會議最後以表決方式，7票贊成、6票反對通過民眾黨立委林國成與國民黨立委魯明哲的臨時提案，提案小組應正式發文函覆NCC以表明立場，並要求NCC盡速（三天）提供調閱文件。對於是否提供鏡電視案資料給調閱專案小組，NCC主委陳耀祥表示，並未拒絕提供資料，只是要按照程序，可以提供的一定處理。

立法院交通委會上午舉行「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」第2次全體委員會議。NCC主委陳耀祥表示，並未拒絕提供資料，只是要按照程序，可以提供的一定處理。記者黃義書／攝影
立法院交通委會上午舉行「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」第2次全體委員會議。NCC主委陳耀祥表示，並未拒絕提供資料，只是要按照程序，可以提供的一定處理。記者黃義書／攝影

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