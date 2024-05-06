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勞動部第2場專案徵才6月1日登場 釋出400職缺

中央社／ 台北6日電

勞動部勞北分署今天表示，為協助花蓮災後重建與復原，將於6月1日舉辦第2場專案徵才，預計釋出400個職缺，除在地旅宿業外，也包含食品、電力、水泥業等30家廠商。

勞動部勞動展力發署北分署今天發布新聞稿表示，將於6月1日在「花蓮中正體育館」辦理第2場專案徵才活動，除邀請在地理想大地、怡園渡假村等旅宿業外，還邀請和平電力、東宏水泥、摩斯漢堡、爭鮮壽司等30家廠商、釋出400個職缺，提供民眾更多元工作選擇。

為協助花蓮災後重建與復原，北分署提供天災臨工措施就業安置，也辦理專案徵才、提供民眾一案到底個別就業服務，並接續辦理專案徵才活動。

北分署與花蓮縣政府密切合作，主動掌握受影響勞工資訊，提供「就業服務一條龍」，安排專屬就業服務員關注需求、追蹤輔導，確保每個勞工獲得適切服務。

北分署表示，就業服務員依民眾個別差異，導入適當的就業促進資源，如雇主僱用獎助措施、職場學習及再適應計畫等措施，若因受震災影響無法安排全職工作，也主動洽詢企業，鼓勵雇主調整工時彈性運用人才，協助就業。

勞動部指出，想進一步瞭解職缺資訊、或有求才需求，民眾或事業單位可洽詢花蓮就業中心、玉里就業中心，或撥打免付費客服專線0800-777-888。

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