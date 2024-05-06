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台一農場碳足跡盤查 獲全台首例碳標籤認證草莓

中央社／ 台北6日電

農業部今天發布新聞稿表示，苗栗區農業改良場參與「農產品碳足跡盤查計畫」，執行台一休閒農場草莓鮮果碳足跡盤查，成功取得「產品碳足跡標籤」，成為台灣第一個擁有碳足跡標籤的草莓。

農業部表示，草莓碳足跡是以環境部所公布「碳足跡類別規則（CFP-PCR）生鮮水果」為依據，記錄草莓從生產到廢棄回收的碳排放量。

盤點結果顯示，台一休閒農場生產的「400g塑膠手提盒草莓」，從生產到廢棄階段的碳排比例依序為原料階段占68.81%、製造階段占30.81%、使用階段占0.33%以及廢棄回收占0.05%，總碳足跡排放量為1.1公斤二氧化碳當量；其中原料階段為碳排熱點，以肥料、滴灌電力及種苗居前3名。

苗栗農改場長呂秀英表示，未來將持續協助台一休閒農場導入專業技術團隊，輔導合理化施肥管理、提升肥料運用效率及導入節電灌溉系統，希望達成5年內減碳3%的目標。

苗栗農改場強調，為鼓勵消費者購買具有碳足跡標籤的產品，促使更多業者與廠商加入綠碳行列，生產低碳排的商品，有助於減少溫室氣體排放；將持續輔導農產品碳足跡盤查，鼓勵業者降低碳排並研發減碳技術。

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