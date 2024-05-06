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鏡電視資料是否提供給立委？ 陳耀祥：遵守憲法程序

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。圖／本報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。圖／本報資料照片

鏡電視設立爭議不斷，對於是否提供相關資料，NCC主委陳耀祥今仍強調，依司法院釋字第729號解釋，僅法律案、預算案、條約案，或其他重要事項才有調閱問題，將依照憲法規定處理。

立法院交通委員會今舉行「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」第二次全體委員會議，媒體關注NCC是否將提供鏡電視案的資料給調閱專案小組，陳耀祥會前受訪時表示，鏡電視的資料尊重委員會，討論完再看情況，要資料就遵守程序，提供資料也是遵守程序。

陳耀祥表示，鏡電視是個案，而憲法規定僅法律案、預算案、條約案，或者其他重要事項，才會有所謂調閱的問題，也會與立委溝通、尊重立委監督權，如果委員會通過，NCC也尊重立法委員的監督權。

而日前立委通過提案對陳耀祥予以最嚴厲譴責，並移送監察院，對於接連被譴責，陳耀祥則說，都是依照憲法跟法律執行，不擔心監察院結果。

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