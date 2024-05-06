聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳曾文生將真除台電董座
選後一度是經濟部長熱門人選的經濟部政務次長曾文生至今仍未出現在內閣名單。曾文生近年致力能源轉型相關政策，且在前年三○三大停電後代理台電董事長，外傳五二○後接任台電董事長。
台電前年三月三日因興達電廠停機事故造成全台大停電，曾文生臨危受命擔任台電代理董事長。近年台電作為「物價消波塊」，承受國際原料價格高漲導致近年虧損，曾文生對內爭取預算撥補鉅額虧損、對外展開對話爭取社會認同調整電價，展現柔軟但堅定的身段。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台南1預售建案疑營造熱銷假象炒作 遭消保官嚴查
▪ 老又臭沒人要？他目睹台北老公寓「看房要排隊」：一堆人搶
▪ 天氣熱但電費上漲 高雄人推薦1降溫神物：不用開冷氣
▪ 換同坪數新房「房屋稅3千變3萬4」 他哀號：貴到快哭出來
▪ 借錢買房！台積輪班工程師「繳不出頭期」全場曝下場：穩死
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言