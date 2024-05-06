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傳曾文生將真除台電董座

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導
經濟部政務次長曾文生傳520後接任台電董事長。圖／聯合報系資料照
經濟部政務次長曾文生傳520後接任台電董事長。圖／聯合報系資料照

選後一度是經濟部長熱門人選的經濟部政務次長曾文生至今仍未出現在內閣名單。曾文生近年致力能源轉型相關政策，且在前年三○三大停電後代理台電董事長，外傳五二○後接任台電董事長。

台電前年三月三日因興達電廠停機事故造成全台大停電，曾文生臨危受命擔任台電代理董事長。近年台電作為「物價消波塊」，承受國際原料價格高漲導致近年虧損，曾文生對內爭取預算撥補鉅額虧損、對外展開對話爭取社會認同調整電價，展現柔軟但堅定的身段。

停電 台電 曾文生

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