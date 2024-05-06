碳費費率 明天再審

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

企業減碳達標，環境部給胡蘿蔔，根據環境部預告子法，企業提出自主減量計畫，超過原指定目標的減碳量，可向環境部申請減量效益，用於環評增量抵換。

環境部明（7）日將召開第三次碳費費率審議會，預料將聚焦碳費三大子法討論，環保團體認為碳費優惠給過頭，產業界則仍希望台版CBAM（碳邊境調整機制）能盡快有眉目。

環境部日前預告碳費收費辦法、碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標、自主減量計畫管理辦法等三大子法，確立討論基礎後，產官學將於碳費審議會過招，不過預料此次開會尚不會接觸到實質費率問題。

環境部屢屢對外強調，徵收碳費並非作為財政工具，而是以減量為出發點的經濟誘因。環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，草案規定，當企業願意提出自願減量計畫從事減碳工作、達成指定目標時，就可適用優惠費率，企業沒有相對應減碳，就不能享有優惠，希望企業在2030年前的轉型關鍵期能展開自主減量。

減碳 環保

延伸閱讀

碳費3子法今天預告 學者批：只是國家減碳安慰劑

碳費3子法今預告 2030年起徵門檻擬降至1萬公噸

環團指延宕公布碳費衝擊民生 籲環境部加速訂定

碳費延宕！環團憂衝擊民生經濟、加劇通膨 籲盡快公布碳費費率

相關新聞

產創投資抵減 擬增AI、淨零 拚9月送立院

產業界關切產創條例第十條之一投資抵減租稅優惠於二○二四年底落日，經濟部研議修正案出爐，適用投抵項目將新增人工智慧（AI）...

傳曾文生將真除台電董座

選後一度是經濟部長熱門人選的經濟部政務次長曾文生至今仍未出現在內閣名單。曾文生近年致力能源轉型相關政策，且在前年三○三大...

中小企加薪抵稅率 立委喊提高

政院已將中小企加薪增聘抵稅修法送立法院審議，政院版本對加薪抵稅減除率由原130%提高至150%，但在野立委不滿意，主張要...

碳費費率 明天再審

企業減碳達標，環境部給胡蘿蔔，根據環境部預告子法，企業提出自主減量計畫，超過原指定目標的減碳量，可向環境部申請減量效益，...

經濟部政務次長曾文生 傳真除台電董座

經濟部政務次長曾文生目前尚未出現在新內閣名單當中，外傳他在520之後，將正式接任台電董事長。曾文生近年致力推動能源轉型政...

公務員沉痛爆被要求「提高專利審查核駁率」 經濟部智慧局回應了

媒體報導Dcard公職版有匿名審查人員發表｢基層公務員沉痛的心聲｣，以智慧局專利某組組長要求增加專利申請案的核駁比率為由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。