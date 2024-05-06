碳費費率 明天再審
企業減碳達標，環境部給胡蘿蔔，根據環境部預告子法，企業提出自主減量計畫，超過原指定目標的減碳量，可向環境部申請減量效益，用於環評增量抵換。
環境部明（7）日將召開第三次碳費費率審議會，預料將聚焦碳費三大子法討論，環保團體認為碳費優惠給過頭，產業界則仍希望台版CBAM（碳邊境調整機制）能盡快有眉目。
環境部日前預告碳費收費辦法、碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標、自主減量計畫管理辦法等三大子法，確立討論基礎後，產官學將於碳費審議會過招，不過預料此次開會尚不會接觸到實質費率問題。
環境部屢屢對外強調，徵收碳費並非作為財政工具，而是以減量為出發點的經濟誘因。環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，草案規定，當企業願意提出自願減量計畫從事減碳工作、達成指定目標時，就可適用優惠費率，企業沒有相對應減碳，就不能享有優惠，希望企業在2030年前的轉型關鍵期能展開自主減量。
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