經濟部政務次長曾文生 傳真除台電董座
經濟部政務次長曾文生目前尚未出現在新內閣名單當中，外傳他在520之後，將正式接任台電董事長。曾文生近年致力推動能源轉型政策，在2022年303大停電後代理台電董事長，理性、堅定的處事風格頗獲好評。
曾文生的父親曾茂興過去為台電員工，父親派駐曾文水庫時他剛好出生，因此父親取名為「文生」，他常自稱是「台電寶寶」，與台電有深厚淵源。他在蔡政府時期為能源轉型大將，2018年擔任政次後，在經濟部負責督導能源、水利及國營事業，對能源議題相當熟悉。
台電2022年3月3日因興達電廠停機事故造成全台大停電，曾文生臨危受命擔任台電代理董事長，並且展開千億電網韌性計畫，這項計畫也在今年403強震驗收了第一次成果，全台電廠與電網在經過連續強震後，並未出現嚴重的長時間停電。
近年台電作為「物價消波塊」，承受國際原料價格高漲導致近年虧損，曾文生對內爭取預算撥補鉅額虧損、對外展開對話爭取社會認同調整電價，他態度堅定、身段柔軟，令外界印象深刻。
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