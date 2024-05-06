中小企加薪抵稅率 立委喊提高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

政院已將中小企加薪增聘抵稅修法送立法院審議，政院版本對加薪抵稅減除率由原130%提高至150%，但在野立委不滿意，主張要提高減除率，預計未來朝野協商時，減除率有望提高至200%以上。

經濟部預估，此項修法每年可帶動331家中小企業增僱青年及中高齡員工，每年帶動至少207家中小企業為員工加薪，合計每年約有逾500家中小企業、逾萬名勞工受惠。未來若再提高加薪增僱減除率至200%以上，受惠中小企業可望擴大。

中小企業適用加薪減除租稅優惠措施（「中小企業發展條例」36-2條）將於今年5月19日落日，為鼓勵中小企業為員工加薪或增聘，經濟部提出修法，立法院經濟委員會日前審查，在野黨立委普遍認為政院版提高減除率至150%過於保守。

立委現有九版本併審，其中五案對於減除率加碼至200％以上，並要求放寬年齡擴大適用。因歧異大，最後該條文保留送朝野協商。由於藍白立委聯手態度堅持，預期後續適用減除率將會拉高。

政院版修法共三大重點。第一是取消啟動門檻、使這項租稅優惠常態化；第二是提高減除率到150%、並調高適用薪資至6.2萬；三是除原本24歲以下員工適用外，增訂45歲以上中高齡亦可適用。

在野陣營主要有兩大訴求，第一是減除率再加碼，第二是將放寬青年適用年齡至30歲，同時針對45歲以上中高齡多加級距。

中高齡 加薪

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