產創條例修正案出爐 智慧機械投資租稅優惠加碼

《產業創新條例》智慧機械投資抵減租稅優惠今年底落日，經濟部研議修正案出爐，適用範圍擴及AI、淨零排放，且當年度抵減率擬自5%倍增至10%，同時也擬提高適用投抵的支出金額上限，實施期程延長五年至2029年底。

目前產創條例提供智慧機械投抵優惠，規範在第10條之1，現行適用投抵項目僅限智慧機械、5G、資安等全新軟硬體、技術等，支出金額在同一課稅年度合計達100萬元以上、10億元以下，提出投資計畫經核准後，可選擇以支出金額5%內抵減當年度營所稅，或支出3%內自當年度起三年內抵減各年度營所稅。

圖／經濟日報提供

這項租稅優惠將於今年12月31日屆期，因應產業界轉型需求，經濟部研議提出修正草案，規劃擴大適用，將新增「人工智慧（AI）」及「淨零排放」兩項。

換言之，廠商購置運用AI及減碳軟硬體與技術服務，亦可適用抵減，其中包括IC設計業使用的EDA（電子設計自動化）軟體。

官員表示，以往智慧機械項目就包括AI，但隨著科技發展，許多系統、軟體性的AI應用未必與硬體結合，且AI訓練需要強大算力，接近AI應用的大型工業電腦一部要價上百萬元，此次修訂會獨立將AI項目列出來，促進產業AI應用多元發展。

在抵減方式上，官員表示，目前適用投抵的支出金額上限為10億元，規劃提高上限，主因AI設備偏向昂貴，不過金額仍待協商；目前當年度抵減率為5%，擬提高抵減率至10%。換言之，這兩項措施都能讓廠商享有更多抵減。

至於適用期限，經濟部擬延長至2029年底，如此一來，就可與產創條例第10條之2（台版晶片法優惠）期限一致。全案朝9月將草案送至立法院審議為目標。

官員坦言，產創條例第10條之1投抵項目擴大、提高適用投抵支出金額上限、提高抵減率至10%等方向，尚須向新經濟部長郭智輝報告，並須完成稅式支出評估，也須與財政部協商。

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