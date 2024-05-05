財政部長莊翠雲亞銀年會關切氣候融資 重申會籍正名

亞銀理事會年會在喬治亞登場，率團出席的財政部長莊翠雲今天在各會員國理事發言時，談及強化氣候融資重要性及支持亞銀資本管理改革；針對亞銀會籍遭單方面改為「中國台北」，莊翠雲持續強烈表達抗議，重申會籍正名立場。

2024年亞洲開發銀行（ADB）第57屆理事會年會，5月2日至5日在喬治亞首都提比里斯舉行，主題為Bridge to the Future（橋接未來），莊翠雲以亞銀理事身分，率團出席。

隨莊翠雲出訪的財政部官員接受電訪表示，在亞太地區面臨的諸多挑戰中，氣候變遷尤具急迫性，而亞銀目前正在朝「氣候銀行」方向轉型，因此莊翠雲今天在各會員國理事發言環節，聚焦氣候變遷相關議題。

隨行官員轉述，莊翠雲指出，強化氣候融資（climate finance）是多邊開發銀行因應氣候變遷挑戰的重中之重，因此台灣支持亞銀資本管理改革，使其得以加強放款能力。

官員表示，亞洲開發基金（ADF）是亞銀為最貧困、脆弱的發展中成員國，所設的資金援助機制，今年適逢4年一度的資金補充；莊翠雲指出，台灣全力支持亞銀對小型島嶼開發中國家（SIDS）等的重視，以及在氣候變遷調適、災害風險減輕等策略上，提供更多資金。

官員轉述，莊翠雲也呼籲關注太平洋島國基礎建設品質不佳的問題，盼亞銀改善、調整，建立「切合目的」的採購策略。

莊翠雲於會中提及亞銀在性別平等議題上取得的成果，並期待亞銀在性別平等、女性經濟賦權等領域，持續進步，台灣也樂意分享在促進性別多樣、平權方面的經驗與努力。

此外，中華民國雖為亞銀創始會員國之一，但自1986年以來受到中國施壓，會籍名稱遭改為「中國台北」（Taipei,China）。

官員轉述，莊翠雲在發言環節，持續強烈抗議遭單方面更改會籍名稱一事，並重申台灣更正會籍名稱的立場。

官員指出，莊翠雲也強調，台灣充分履行身為亞銀成員國的義務和責任，台灣所追求的倡議，也與亞銀支持的目標相同，並呼籲亞銀及所有會員國彼此尊重、確保公平待遇，以及舉辦、參加亞銀活動能獲平等機會。

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