快訊

新任總統府侍衛長 傳由陸軍邵智君少將出任

找到北捷削筍伯了...議員苦尋幫繳萬元罰單 阿伯多日未睡笑喊：黑掉了啦

新任總統府侍衛長 傳由邵智君出任

財政部長莊翠雲亞銀年會關切氣候融資 重申會籍正名

中央社／ 台北5日電

亞銀理事會年會在喬治亞登場，率團出席的財政部長莊翠雲今天在各會員國理事發言時，談及強化氣候融資重要性及支持亞銀資本管理改革；針對亞銀會籍遭單方面改為「中國台北」，莊翠雲持續強烈表達抗議，重申會籍正名立場。

2024年亞洲開發銀行（ADB）第57屆理事會年會，5月2日至5日在喬治亞首都提比里斯舉行，主題為Bridge to the Future（橋接未來），莊翠雲以亞銀理事身分，率團出席。

隨莊翠雲出訪的財政部官員接受電訪表示，在亞太地區面臨的諸多挑戰中，氣候變遷尤具急迫性，而亞銀目前正在朝「氣候銀行」方向轉型，因此莊翠雲今天在各會員國理事發言環節，聚焦氣候變遷相關議題。

隨行官員轉述，莊翠雲指出，強化氣候融資（climate finance）是多邊開發銀行因應氣候變遷挑戰的重中之重，因此台灣支持亞銀資本管理改革，使其得以加強放款能力。

官員表示，亞洲開發基金（ADF）是亞銀為最貧困、脆弱的發展中成員國，所設的資金援助機制，今年適逢4年一度的資金補充；莊翠雲指出，台灣全力支持亞銀對小型島嶼開發中國家（SIDS）等的重視，以及在氣候變遷調適、災害風險減輕等策略上，提供更多資金。

官員轉述，莊翠雲也呼籲關注太平洋島國基礎建設品質不佳的問題，盼亞銀改善、調整，建立「切合目的」的採購策略。

莊翠雲於會中提及亞銀在性別平等議題上取得的成果，並期待亞銀在性別平等、女性經濟賦權等領域，持續進步，台灣也樂意分享在促進性別多樣、平權方面的經驗與努力。

此外，中華民國雖為亞銀創始會員國之一，但自1986年以來受到中國施壓，會籍名稱遭改為「中國台北」（Taipei,China）。

官員轉述，莊翠雲在發言環節，持續強烈抗議遭單方面更改會籍名稱一事，並重申台灣更正會籍名稱的立場。

官員指出，莊翠雲也強調，台灣充分履行身為亞銀成員國的義務和責任，台灣所追求的倡議，也與亞銀支持的目標相同，並呼籲亞銀及所有會員國彼此尊重、確保公平待遇，以及舉辦、參加亞銀活動能獲平等機會。

氣候變遷 開發中國家

延伸閱讀

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

第6波內閣人事25日亮相 賴清德將親自公布國安團隊

財政部長莊翠雲 俐落的她迎稅改挑戰

相關新聞

公務員沉痛爆被要求「提高專利審查核駁率」 經濟部智慧局回應了

媒體報導Dcard公職版有匿名審查人員發表｢基層公務員沉痛的心聲｣，以智慧局專利某組組長要求增加專利申請案的核駁比率為由...

慢點再加油 中油：明起汽、柴油價格各降0.1元

台灣中油宣布，明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽...

學者：中產階級正在消失 示警貧富差距惡化

暌違三十年，主計總處再度公布「家庭財富分配統計」數據，前百分之二十家庭資產淨值平均每戶五一三三萬元，與後百分之二十家庭資...

桃園頻停電另有隱情？台電：饋線數全國第2「陰謀論」適可而止

地方民代質疑桃園地區停電事故「另有隱情」，台電表示，全台每天逾2400人全天候24小時輪值、隨時待命搶修，努力降低停電的...

邱純枝：政府能源政策可更務實 節能標準不能等

產業界高度關注政府電力供應和節能政策動向，機電大廠東元董事長邱純枝接受中央社專訪表示，政府能源政策可以更務實，台灣應加速...

邱純枝：三大事業拚綠能 未來3年營收獲利逐年增

機電大廠東元深耕綠能應用，董事長邱純枝表示，綠能產品已占營收比重超過5成，工程訂單能見度看到2028年。東元將透過北美新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。