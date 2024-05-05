提高專利審查核駁率？經濟部智慧局：是加強覆核、嚴格審查確保品質
媒體報導Dcard公職版有匿名審查人員發表｢基層公務員沉痛的心聲｣，以智慧局專利某組組長要求增加專利申請案的核駁比率為由，陳情專利審查的核駁比率及案件審查量不合理一事。智慧局5日表示，近期專利審查單位主管僅宣達，針對審查同仁的核准率不合理過高之案件加強覆核，並未要求達固定之核駁比率，報導所引述內容應屬該匿名審查人員誤解。
智慧局表示，一件專利會前往各國進行專利布局，全球專利主管機關的核准率是一個可參考之指標，因此，核准率極高至顯不合常理之審查同仁，針對其案件加強覆核，並叮嚀其加強檢索知能，以確保核准專利品質，此均屬於智慧局多年來品質管控措施之一環。
對此，智慧局表示，從局、組及科，各級審查單位分別設有專利品質覆核機制。常態性係對每位審查同仁進行隨機品質覆核抽查，嚴格要求專利審查，除了快速以外更須注重品質，避免品質不佳的專利若誤被核准，將對專利環境造成不利影響，且導致申請人據此全球布局之資源浪費。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 借錢買房！台積輪班工程師「繳不出頭期」全場曝下場：穩死
▪ 北市又見都更孤島 網見照：最後只會淪為笑柄
▪ 「先求有再求好」第一間房怎麼選？ 多數人目標一致：年輕人比較喜歡
▪ 換同坪數新房「房屋稅3千變3萬4」 他哀號：貴到快哭出來
▪ 第1季建照6年最低、使照卻爆量 房市真的樂觀？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言