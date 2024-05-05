提高專利審查核駁率？經濟部智慧局：是加強覆核、嚴格審查確保品質

媒體報導Dcard公職版有匿名審查人員發表｢基層公務員沉痛的心聲｣，以智慧局專利某組組長要求增加專利申請案的核駁比率為由，陳情專利審查的核駁比率及案件審查量不合理一事。智慧局5日表示，近期專利審查單位主管僅宣達，針對審查同仁的核准率不合理過高之案件加強覆核，並未要求達固定之核駁比率，報導所引述內容應屬該匿名審查人員誤解。

智慧局表示，一件專利會前往各國進行專利布局，全球專利主管機關的核准率是一個可參考之指標，因此，核准率極高至顯不合常理之審查同仁，針對其案件加強覆核，並叮嚀其加強檢索知能，以確保核准專利品質，此均屬於智慧局多年來品質管控措施之一環。

對此，智慧局表示，從局、組及科，各級審查單位分別設有專利品質覆核機制。常態性係對每位審查同仁進行隨機品質覆核抽查，嚴格要求專利審查，除了快速以外更須注重品質，避免品質不佳的專利若誤被核准，將對專利環境造成不利影響，且導致申請人據此全球布局之資源浪費。

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