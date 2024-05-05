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桃園頻停電另有隱情？台電：饋線數全國第2「陰謀論」適可而止

中央社／ 台北5日電
台電搶修供電示意圖。圖／聯合報系資料照
台電搶修供電示意圖。圖／聯合報系資料照

地方民代質疑桃園地區停電事故「另有隱情」，台電表示，全台每天逾2400人全天候24小時輪值、隨時待命搶修，努力降低停電的影響。桃園地區有132人力輪值，為縮短復電時間，將加速桃園地區饋線自動化建置，盼政治陰謀論適可而止。

桃園市議員凌濤今天在臉書表示，近期停電高度集中桃園、林口，是不是有什麼隱情。他指出，過去用電緊繃，石門水庫水力發電全力支援，如今大潭電廠又有2個新機組要上線，停電都還停桃園，全體市民情何以堪。

台電今天發布新聞稿指出，無論天災、外力或是設備故障導致停電，都非台灣獨有，部分地方民代動輒把天災、外力和事故停電與缺電掛鉤，台電希望討論能專注在供電系統運作的技術性問題，避免導致對辛苦搶修的人員的不公平評價。

台電說明，4月中旬以來桃園因設備故障及外力影響發生19起停電，都是事故所致。桃園地區配電線路高達1.2萬公里，饋線更多達1109條，不僅占全國饋線數1/10，更排名全國第2，用戶也高達130萬戶。

台電指出，電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，難免發生故障停電狀況。而桃園地區饋線多，任何一處線路或設備異常即可能造成停電發生，且桃園工商發展迅速，新建工程多，線路切換量體大，也可能增加供電風險。

台電進一步說明，台電全國24個區處共2475名人力，每天24小時分3班輪值，隨時待命搶修。其中，桃園地區共132人全天候輪值巡修，一旦接獲停電事故通報，不論颳風下雨或白天深夜，都立即派人搶修復電，致力將停電影響降至最低。

以昨天深夜桃園大園、中壢區停電為例，台電搶修人員接獲通報後立即出動搶修，約1個小時時間，於今天凌晨0時54分復電。

台電強調，對於停電帶來的困擾與不便，對民眾深表歉意。為縮短復電時間，台電將加速桃園地區饋線自動化建置，並全面盤點配電設備線路配置及人力支援機制，透過預防性檢測及裸露帶電體被覆化改善事故發生機率，努力把停電的影響降到最低。

停電 台電

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