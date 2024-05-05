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離岸風電3-2國產化排序結果出爐？經濟部：純屬臆測 尚未完成審查

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

有媒體報導離岸風電3-2期國產化審查最新結果排序，並指只要場址不相重疊，即可按照結果排名拿到風場；對此，經濟部5日表示，產業關聯執行方案審查尚未完成，報導與事實不符。

經濟部表示，依據離岸風電區塊開發3-2期選商機制，開發商除了通過產業關聯執行方案審查外，尚須通過財務能力、技術能力等審查作業，最終選商結果，能源署將視審查結果而定。在最終選商結果未公布之前，無根據的結果臆測都有可能影響開發商的投資決定，經濟部期望以健康良好的產業市場秩序完成選商作業。

經濟部表示，區塊開發3-2期產業關聯執行方案刻正由產發署審理中，產發署已於4月24日就4月10日投標文件之產業關聯執行方案計畫書內容召開檢視會議，協助開發商確認計畫書之缺失與完備性，並要求開發商限期補正說明資料。並另於5月1日召開區塊開發第二期產業關聯執行方案第1~20項製造業在地化自選項目之核心製程與數量比例審查會議。後續，投標開發商尚須進行第21~24項工程技術服務業在地化自選項目之核心製程與數量比例審查。

經濟部表示，產業關聯執行方案審查尚未完成情形下，報導中「產業關聯執行方案審查結果排序」的說法，應屬媒體對審查程序不了解及結果臆測，與事實不符。

經濟部 離岸風電

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