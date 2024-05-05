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邱純枝：三大事業拚綠能 未來3年營收獲利逐年增

中央社／ 台北5日電
東元董事長邱純枝接受中央社專訪時表示，東元切入北美改裝或中古電動乘用車市場，並擴展電動載具和基礎設施應用充電樁解決方案，盼3年後營收規模達5000萬美元，帶動亞洲供應鏈在北美市場的綠能商機。中央社
東元董事長邱純枝接受中央社專訪時表示，東元切入北美改裝或中古電動乘用車市場，並擴展電動載具和基礎設施應用充電樁解決方案，盼3年後營收規模達5000萬美元，帶動亞洲供應鏈在北美市場的綠能商機。中央社

機電大廠東元深耕綠能應用，董事長邱純枝表示，綠能產品已占營收比重超過5成，工程訂單能見度看到2028年。東元將透過北美新據點，帶動亞洲供應鏈綠能商機，預估今年集團獲利可成長兩位數百分比，未來3年營收獲利逐年成長。

東元將在24日舉行股東會，並改選11席董事。邱純枝接受中央社團隊獨家專訪，細數機電自動化、能源、空調三大事業群的營運方向，以及未來3年東元綠能應用的核心布局。

展望未來營運目標，她樂觀地表示，東元集團今年獲利可望較去年成長兩位數百分比；未來3年，東元營收和獲利目標要逐年成長。

談到東元的機電和自動化事業，邱純枝表示，符合歐洲最新電機效率標準規範的IE3以上高效馬達等綠色產品，已占機電事業群營收比重超過7成；在環保節能趨勢下，預估到2030年之前，相關營收占比目標可達8成以上。

而為配合政府政策方向及台電強韌電網的規劃，邱純枝說，「東元在工程項目事業會越走越綠」，台電主導的綠能示範工程和儲能案件，東元都會持續參與。

東元在2023年時，訂下了「3年營收增加200億元」的目標，希望透過策略性布局綠色能源、電動車電氣化、節能減碳、新興市場等面向，為東元創造新增200億元營收，她對這目標的達成顯得信心滿滿。

邱純枝透露，包括離岸風電、太陽能、儲能系統統包等綠能工程在手訂單規模，目前已占工程比重54%；綠能工程訂單能見度可看到2028年，預期未來3年，綠能工程營收占比目標將超過6成。

在電動車和移動載具的布局上，邱純枝指出了明確的方向，東元除了在台灣持續推動電動巴士用馬達和動力系統外，二合一動力系統切入北美改裝或中古電動乘用車市場，已獲2家售後維修市場（AM）客戶數百輛訂單。

東元透過在北美新銷售公司NEXE，持續擴展電動載具和基礎設施應用充電樁解決方案，也代理變壓器產品。邱純枝規劃，東元3年後北美NEXE營收規模將達5000萬美元，帶動亞洲供應鏈在當地的綠能商機。

此外，東元也規劃布局中國電動工程載具，例如電動船及港口電氣化等應用，並開發整合永磁馬達與動力系統的潛盾機。

邱純枝評估，3年營收增加新台幣200億元的成長方向及目標，其中3成比重將來自能源事業，東元規劃積極切入氫能及碳捕捉等新創領域，爭取北美及台灣市場相關設備約3億元商機。

在氫能應用方面，邱純枝表示，東元先累積初步經驗，打造氫能技術應用的立足點，初期鎖定歐洲、美國、加拿大等地客戶洽談合作。

邱純枝透露，東元已設計出產氫、運輸到終端加氫站系列壓縮專用馬達，製氫設備用馬達透過美國客戶下單，應用在沙烏地阿拉伯的未來城，預期今年可小量貢獻實績。

針對碳捕捉領域，東元於2023年推出直接大氣捕捉（DAC）專用馬達系列，已切入美國德州專案。除了北美客戶，東元也積極布局澳洲碳捕捉市場，預期今年東元在碳捕捉應用業績，可大幅倍增。

東元 營收 綠能

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