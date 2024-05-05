中東衝突趨緩 台塑化：原油價格區間震盪

近期中東衝突趨緩，油價上周跌逾百分之七、跌幅為近三個月最大，布蘭特原油價格每桶跌破八十五美元大關，以八十二點九六美元作收。台塑化董座陳寶郎表示，目前市場仍呈現需求大於供給的狀態，在市場需求支撐下，原油價格維持區間震盪格局不變。

外資法人HSBC指出，今年第二、三季原油平均供給赤字為每日一百四十萬桶，雖然OPEC+可能在第三季開始解除部分減產措施，但OPEC+的備用產能有助於控制價格，維持今年布倫特原油價格預測為每桶八十二點五美元、明年則為每桶七十六點五美元。

針對近期油價走跌一事，陳寶郎表示，即使美國頁岩油日產量已來到一千三百一十萬桶，但全球原油供給還是呈現短缺，而美國已無力再擴產，供不應求的狀態，將提供油價下檔有力的支撐；另外，為了抑制通膨，美國拜登政府也不希望原油漲，最好是需求與供給平衡、甚至是供給大於需求，造成油價上檔有壓。布蘭特原油亞洲到岸價將在八十五至九十美元間震盪。而油價相對穩健的狀況，對煉油廠來說，煉油利差也會相對穩定。

法人指出，第二季在OPEC+延長減產之下，原油供需將維持平衡，然紅海危機、烏俄戰爭區域風險持續下，市場對供應風險的擔憂將持續推升油價，反之油價則將下跌，預期油價將維持區間震盪。

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