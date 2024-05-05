聽新聞
test
0:00 / 0:00
中東衝突趨緩 台塑化：原油價格區間震盪
近期中東衝突趨緩，油價上周跌逾百分之七、跌幅為近三個月最大，布蘭特原油價格每桶跌破八十五美元大關，以八十二點九六美元作收。台塑化董座陳寶郎表示，目前市場仍呈現需求大於供給的狀態，在市場需求支撐下，原油價格維持區間震盪格局不變。
外資法人HSBC指出，今年第二、三季原油平均供給赤字為每日一百四十萬桶，雖然OPEC+可能在第三季開始解除部分減產措施，但OPEC+的備用產能有助於控制價格，維持今年布倫特原油價格預測為每桶八十二點五美元、明年則為每桶七十六點五美元。
針對近期油價走跌一事，陳寶郎表示，即使美國頁岩油日產量已來到一千三百一十萬桶，但全球原油供給還是呈現短缺，而美國已無力再擴產，供不應求的狀態，將提供油價下檔有力的支撐；另外，為了抑制通膨，美國拜登政府也不希望原油漲，最好是需求與供給平衡、甚至是供給大於需求，造成油價上檔有壓。布蘭特原油亞洲到岸價將在八十五至九十美元間震盪。而油價相對穩健的狀況，對煉油廠來說，煉油利差也會相對穩定。
法人指出，第二季在OPEC+延長減產之下，原油供需將維持平衡，然紅海危機、烏俄戰爭區域風險持續下，市場對供應風險的擔憂將持續推升油價，反之油價則將下跌，預期油價將維持區間震盪。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 借錢買房！台積輪班工程師「繳不出頭期」全場曝下場：穩死
▪ 北市又見都更孤島 網見照：最後只會淪為笑柄
▪ 「先求有再求好」第一間房怎麼選？ 多數人目標一致：年輕人比較喜歡
▪ 換同坪數新房「房屋稅3千變3萬4」 他哀號：貴到快哭出來
▪ 第1季建照6年最低、使照卻爆量 房市真的樂觀？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言