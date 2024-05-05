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學者：中產階級正在消失 示警貧富差距惡化

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導
相較三十年前的中產階級，目前中產階級僅能維持基本生活水準，財務壓力明顯增加。本報資料照片
相較三十年前的中產階級，目前中產階級僅能維持基本生活水準，財務壓力明顯增加。本報資料照片

暌違三十年，主計總處再度公布「家庭財富分配統計」數據，前百分之二十家庭資產淨值平均每戶五一三三萬元，與後百分之二十家庭資產七十七萬元相比，差距高達六十六點九倍，不僅較三十年前公布的十六點八倍來得高，貧富差距也更大，財經學者更直言，中產階級已然慢慢消失。

台灣貧富差距急劇擴大下，還有所謂的「中產階級」嗎？對此，主計總處官員表示，應屬「二○二一年家庭財富分配統計」中的第三分位組。

細究第三分位組的家庭資產配置，主計總處指出，其所擁有的金融性資產平均為六八四萬元，非金融性資產淨額平均三百九十萬元，金融性負債平均一六七萬元，平均每戶家庭財富九○六萬元。

主計總處官員指出，過去大家普遍認為，收入比較高的家庭，平均財富也會比較高。但，經過三十年的變化，這樣的情形「卻不盡然」，推測這與每個家庭的投資理財和財富運用有關，也因此後來累積的財富效果和狀況也不一樣。

財經學者表示，中產階級已經慢慢在消失，受到通膨影響，中產階級的家庭財富標準也和過去不一樣；人力銀行則說，相較卅年前的中產階級，目前中產階級僅能維持基本生活水準，財務壓力明顯。

中央大學經濟系教授吳大任表示，中產階級的標準隨著平均資產增值而變化，以前可能家庭財富淨值約五百到一千萬元就可以算是中產階級，但在高通膨環境下，現在可能家庭財富淨值至少一千五百萬以上才能勉強算是中產階級，甚至家庭財富淨值要高到兩千萬以上，才比較不會感受到通膨衝擊。

政大金融系教授殷乃平也說，中產階級已經慢慢在消失，而貧富差距惡化問題如果持續下去，會帶來很嚴重的社會問題，新政府一定要好好地想一想，能用什麼方式妥善地去面對、去解決。

一一一一人力銀行公關經理曾仲葳指出，台灣正逐漸進入「M型化」社會，房價快速飆漲拉高買房難度，想要比照卅年前，靠一份薪水存頭期款、繳房貸、維持生活運作，對照現今情況而言幾乎窒礙難行，在在說明了中產階級正逐漸消失中。

財富 資產 通膨

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