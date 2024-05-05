上下班彈性時間 45%民眾支持

放假是勞工期待的福利。現國內已實施周休二日，去年民眾在公共政策網路參與平台提案「周休三日」，最後被勞動部打回票。事實上勞動部調查顯示，僅8.7%勞工支持周休三日，以34歲以下勞工近一成二的支持度最高，隨著年齡層愈高，周休三日支持度愈低。

勞動部調查結果顯示，在不改變每周工時情況下，勞工希望工作型態以周休二日之「每周工作五天、上下班採彈性時間」及「每周工作五天，上下班時間固定」分占45.4%及44.7%較高。兩者合計達90.1%，代表逾九成勞工希望維持周休二日。

其次是「增加每日工作時數，減少每周工作天數」（如周休三日、每日工作十小時）占8.7%。另僅有1.2%支持「減少每日工作時數、增加每周工作天數」。

各年齡層中，「15~24歲」及「25~34歲」年齡層各有逾一成勞工支持周休三日。周休三日的偏好度隨年齡遞減，「55~64歲」勞工僅3.8%支持。就性別觀察，有10.8%男性勞工支持周休三日，高於女性的6.7%，顯示男性對周休三日支持度高於女性。

勞動部觀察，女性希望「每周工作五天、上下班採彈性時間」占47.1%，男性也有43.6%，反映勞工有照顧子女、接送子女上下學的需求。

此外，各年齡層對「每周工作五天、上下班採彈性時間」的期望值，「15~24歲」占41.2%、「25歲~34歲」占49.4%、「35~44歲」占46.3%、「45~54歲」占46.1%，占比皆不低；而「55歲~64歲」占33.2%最低；有高達68.2%的「65歲以上」勞工希望「每周工作五天、上下班採彈性時間」，高齡者更希望彈性工作。

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