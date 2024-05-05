聽新聞
test
0:00 / 0:00

上下班彈性時間 45%民眾支持

經濟日報／ 記者江睿智╱台北報導

放假是勞工期待的福利。現國內已實施周休二日，去年民眾在公共政策網路參與平台提案「周休三日」，最後被勞動部打回票。事實上勞動部調查顯示，僅8.7%勞工支持周休三日，以34歲以下勞工近一成二的支持度最高，隨著年齡層愈高，周休三日支持度愈低。

勞動部調查結果顯示，在不改變每周工時情況下，勞工希望工作型態以周休二日之「每周工作五天、上下班採彈性時間」及「每周工作五天，上下班時間固定」分占45.4%及44.7%較高。兩者合計達90.1%，代表逾九成勞工希望維持周休二日。

其次是「增加每日工作時數，減少每周工作天數」（如周休三日、每日工作十小時）占8.7%。另僅有1.2%支持「減少每日工作時數、增加每周工作天數」。

各年齡層中，「15~24歲」及「25~34歲」年齡層各有逾一成勞工支持周休三日。周休三日的偏好度隨年齡遞減，「55~64歲」勞工僅3.8%支持。就性別觀察，有10.8%男性勞工支持周休三日，高於女性的6.7%，顯示男性對周休三日支持度高於女性。

勞動部觀察，女性希望「每周工作五天、上下班採彈性時間」占47.1%，男性也有43.6%，反映勞工有照顧子女、接送子女上下學的需求。

此外，各年齡層對「每周工作五天、上下班採彈性時間」的期望值，「15~24歲」占41.2%、「25歲~34歲」占49.4%、「35~44歲」占46.3%、「45~54歲」占46.1%，占比皆不低；而「55歲~64歲」占33.2%最低；有高達68.2%的「65歲以上」勞工希望「每周工作五天、上下班採彈性時間」，高齡者更希望彈性工作。

周休三日

延伸閱讀

在台外國專業人員 馬國籍人數超越日本居首位

高齡駕駛未獲換照通知 老人團體：高齡者延壽不必強制換照

高齡駕駛未獲換照通知成漏網之魚恐釀事故死傷 監理站2招加強宣導

擴大留用優秀僑外生 勞動部：評點表將增列實習經驗

相關新聞

學者：中產階級正在消失 示警貧富差距惡化

暌違三十年，主計總處再度公布「家庭財富分配統計」數據，前百分之二十家庭資產淨值平均每戶五一三三萬元，與後百分之二十家庭資...

勞部調查：近一年四成勞工加班 每月延長工時13.4小時

台灣工時全球名列前茅，更有「過勞之島」之稱，究竟台灣那個行業最常加班？勞動部最新調查顯示，近一年有延長工時的勞工占41....

4月出口佳 有望連六紅

財政部8日將公布4月出口統計。人工智慧（AI）為今年第1季敲響景氣復甦訊號，財政部以「含苞待放」樂觀看待4月將出現的連六...

上下班彈性時間 45%民眾支持

放假是勞工期待的福利。現國內已實施周休二日，去年民眾在公共政策網路參與平台提案「周休三日」，最後被勞動部打回票。事實上勞...

家庭財富概況 理財力決定口袋實力

為更完整看出我國家庭財富分配輪廓，主計總處這次也分別以「家庭財富淨值」和「家庭所得收入」觀察各五等分位組的家庭財富概況，...

電價調高 牽動CPI漲勢

行政院主計總處將於7日發布4月物價調查，預期在電價調漲、近期國際油價比較高的情況下，可能推升4月CPI漲勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。