二成房產業 無加班費、無補休

勞動部調查顯示，在近一年有加班的勞工中，有八成五勞工有領到加班費或換取補休，但仍有8.8%勞工從未有補休、也未拿到加班費。其中，不動產業加班勞工有近二成從未領到加班費、也未換補休，為各業之冠，可說是做最多白工的行業。

勞動部調查顯示，出版影音及資通訊業加班勞工中，有一成六未領到加班費、也未換補休；批發零售業加班勞工有近一成三、製造業、專業科學及技術服務業加班勞工各有一成一，未領到加班費、也未換補休。

勞動部指出，在近一年有加班的勞工中，有八成五勞工有領到加班費或換取補休，但仍有8.8%勞工從未有補休、也未拿到加班費，另有6.6%加班勞工「偶爾沒有」領到加班費或換補休。

勞動部表示，勞工加班，雇主需發給加班費，若勞工有意願換成補休，才得以換補休。

各行各業中，勞工加班都有發給加班費或換補休，以電力及燃氣供應業占96.4%最高；其次是運輸倉儲業占94.3%、住宿餐飲業占93.3%、營建工程業占89.7%。

表現最差的是不動產業，僅54.6%加班勞工有拿到加班費或換補休，另有高達二成六的勞工是「偶爾拿到加班費或換補休」。其次是專業科學及技術服務業、約有七成四拿到加班費或換補休，亦有一成四是偶爾才拿到加班費。製造業則有八成四勞工拿到加班費或換補休，顯示都有改進空間。

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