聽新聞
test
0:00 / 0:00

二成房產業 無加班費、無補休

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
不動產業加班勞工有近二成從未領到加班費、也未換補休，為各業之冠，可說是做最多白工的行業。示意圖。圖／聯合報系資料照片
不動產業加班勞工有近二成從未領到加班費、也未換補休，為各業之冠，可說是做最多白工的行業。示意圖。圖／聯合報系資料照片

勞動部調查顯示，在近一年有加班的勞工中，有八成五勞工有領到加班費或換取補休，但仍有8.8%勞工從未有補休、也未拿到加班費。其中，不動產業加班勞工有近二成從未領到加班費、也未換補休，為各業之冠，可說是做最多白工的行業。

勞動部調查顯示，出版影音及資通訊業加班勞工中，有一成六未領到加班費、也未換補休；批發零售業加班勞工有近一成三、製造業、專業科學及技術服務業加班勞工各有一成一，未領到加班費、也未換補休。

勞動部指出，在近一年有加班的勞工中，有八成五勞工有領到加班費或換取補休，但仍有8.8%勞工從未有補休、也未拿到加班費，另有6.6%加班勞工「偶爾沒有」領到加班費或換補休。

勞動部表示，勞工加班，雇主需發給加班費，若勞工有意願換成補休，才得以換補休。

各行各業中，勞工加班都有發給加班費或換補休，以電力及燃氣供應業占96.4%最高；其次是運輸倉儲業占94.3%、住宿餐飲業占93.3%、營建工程業占89.7%。

表現最差的是不動產業，僅54.6%加班勞工有拿到加班費或換補休，另有高達二成六的勞工是「偶爾拿到加班費或換補休」。其次是專業科學及技術服務業、約有七成四拿到加班費或換補休，亦有一成四是偶爾才拿到加班費。製造業則有八成四勞工拿到加班費或換補休，顯示都有改進空間。

加班費 勞動部 補休

延伸閱讀

印度移工要來了！勞動部今召開諮詢會 「這行業」可望優先小規模試辦

宜蘭教師假日出勤可領加班費 最快114年施行

51勞動節宜蘭縣府送教師大紅包 明年可望領加班費

知法犯法！嘉義37歲警躲摩鐵施用安非他命 火速兩大過免職

相關新聞

學者：中產階級正在消失 示警貧富差距惡化

暌違三十年，主計總處再度公布「家庭財富分配統計」數據，前百分之二十家庭資產淨值平均每戶五一三三萬元，與後百分之二十家庭資...

勞部調查：近一年四成勞工加班 每月延長工時13.4小時

台灣工時全球名列前茅，更有「過勞之島」之稱，究竟台灣那個行業最常加班？勞動部最新調查顯示，近一年有延長工時的勞工占41....

4月出口佳 有望連六紅

財政部8日將公布4月出口統計。人工智慧（AI）為今年第1季敲響景氣復甦訊號，財政部以「含苞待放」樂觀看待4月將出現的連六...

上下班彈性時間 45%民眾支持

放假是勞工期待的福利。現國內已實施周休二日，去年民眾在公共政策網路參與平台提案「周休三日」，最後被勞動部打回票。事實上勞...

家庭財富概況 理財力決定口袋實力

為更完整看出我國家庭財富分配輪廓，主計總處這次也分別以「家庭財富淨值」和「家庭所得收入」觀察各五等分位組的家庭財富概況，...

電價調高 牽動CPI漲勢

行政院主計總處將於7日發布4月物價調查，預期在電價調漲、近期國際油價比較高的情況下，可能推升4月CPI漲勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。