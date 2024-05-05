電價調高 牽動CPI漲勢
行政院主計總處將於7日發布4月物價調查，預期在電價調漲、近期國際油價比較高的情況下，可能推升4月CPI漲勢。
不過，主計總處官員提到，也有一些下降因素，包括：肉類漲幅應會再縮小，又加上雞蛋和外食費去年基數都高，有機會再回落，預估4月CPI年增率應和3月差不多，但是核心CPI的漲幅或許有機會再縮小一點。
3月CPI年增率回落至2.1%，仍超過通膨警戒線，若排除春節因素，3月通膨率為近八個月最低，國內通膨趨緩，但目前國內物價仍有壓力在，4月電價調漲，對後續物價的影響更是觀察重點。
4月電價調漲將對物價帶來多大衝擊？主計總處官員指出，由於此次電費平均調漲11%，預估將影響全年CPI約0.24個百分點，影響今年CPI約0.18個百分點，因此主計總處原先預期今年全年CPI漲1.8%，目前則預估將達2%。
此外，漲勢讓許多人很有感的外食費部分，主計總處官員指出，3月外食費年漲3.4%，不僅是27個月以來最低，也是近一年來首度在4%以下，漲幅縮小。但由於4月電價調漲，小商家會否把電價轉嫁出去，外食費漲勢是否能持續收斂，需再觀察。
至於輸入性通膨問題，目前警報則是暫時解除。主計總處資料顯示，以新台幣計價的進口物價指數已連續13個月下降，內銷品物價指數同樣也是13個月回落，顯見輸入性通膨壓力已減輕。
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