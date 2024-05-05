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每周一勢／去年積體電路產值3.2兆元 創次高
積體電路業產值位居我國製造業各細行業之首，2023年前三季受全球通膨及升息影響，產值呈雙位數減幅下滑，第4季受惠高效能運算與人工智慧需求強勁，減幅明顯收斂，綜計2023年全年產值年減12.9%，產值規模3兆2,612億元仍創次高紀錄。
12吋晶圓代工占比68%
觀察我國積體電路業各產品產值占比，12吋晶圓代工為最重要的支柱，2023年產值2兆2,181億元，占比68.0%；IC設計2023年產值6,954億元，占比21.3%；8吋以下晶圓代工2023年產值2,027億元，占比6.2%；DRAM在2023年產值464億元，占比1.4%。
去年出口年減9% 陸港下滑多
我國積體電路以出口為導向，2023年直接外銷比率高達88.1%，2023年出口金額1,666億美元，年減9.5%，其中以最大出口市場中國大陸與香港年減15.3%影響最鉅，惟受惠全球供應鏈分散布局，出口印度、泰國、越南等逆勢成長，扺銷部分減幅。
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