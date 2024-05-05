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4月出口佳 有望連六紅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片

財政部8日將公布4月出口統計。人工智慧（AI）為今年第1季敲響景氣復甦訊號，財政部以「含苞待放」樂觀看待4月將出現的連六紅，甚至有機會見到兩位數成長，預估4月出口將來到388億至399億美元，年增8％至11％。

財政部上月公布3月出口為418.2億美元、創近20個月以來的新高，年增18.9％、已經是第五季正成長，出口回溫訊號逐漸增強。

近一年進出口統計 圖／經濟日報提供
近一年進出口統計 圖／經濟日報提供

回顧第1季出口表現，財政部指出，受到基期偏低影響、再加上AI商機比預期更為強勁，第1季出口值為1,103.3億美元，是歷年同季次高、符合預期，年增12.9％，則為近七個季度最為強勁的增幅。

財政部分析，由於人工智慧等新興科技應用需求強勁，再加上部分產業鏈庫存回補效益陸續浮現，未來國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，美中角力持續、地緣政治風險亦增添總體前景之不確定性。

但隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，人工智慧、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助於我國出口延續穩健成長之勢。

從主要貨品來看，資通與視聽產品出口值126.5億美元、年增1.7倍，雙雙改寫歷史紀錄，以電腦及其附屬單元擴增4.6倍最為關鍵；電子零組件則因部分客戶拉貨力道不足，年減 5.5％；傳產貨類受惠於回補庫存需求或訂單增溫，出口多有回升，其中礦產品、化學品各年增7.0％、3.8％。

第1季資通與視聽產品出口金額為歷年單季最高，年增1.2倍，其餘貨品出口續呈減勢，但跌幅已明顯收斂。

財政部也分析，從3月的出口規模、持續連五季正成長與近二年來最大增幅、11大貨類已經過半轉正，從這三面向可以確定，出口回溫的強度跟廣度都有提高，即便還沒到「繁花盛開」，但至少已「含苞待放」，花已準備慢慢展開。

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