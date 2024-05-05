4月出口佳 有望連六紅
財政部8日將公布4月出口統計。人工智慧（AI）為今年第1季敲響景氣復甦訊號，財政部以「含苞待放」樂觀看待4月將出現的連六紅，甚至有機會見到兩位數成長，預估4月出口將來到388億至399億美元，年增8％至11％。
財政部上月公布3月出口為418.2億美元、創近20個月以來的新高，年增18.9％、已經是第五季正成長，出口回溫訊號逐漸增強。
回顧第1季出口表現，財政部指出，受到基期偏低影響、再加上AI商機比預期更為強勁，第1季出口值為1,103.3億美元，是歷年同季次高、符合預期，年增12.9％，則為近七個季度最為強勁的增幅。
財政部分析，由於人工智慧等新興科技應用需求強勁，再加上部分產業鏈庫存回補效益陸續浮現，未來國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，美中角力持續、地緣政治風險亦增添總體前景之不確定性。
但隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，人工智慧、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助於我國出口延續穩健成長之勢。
從主要貨品來看，資通與視聽產品出口值126.5億美元、年增1.7倍，雙雙改寫歷史紀錄，以電腦及其附屬單元擴增4.6倍最為關鍵；電子零組件則因部分客戶拉貨力道不足，年減 5.5％；傳產貨類受惠於回補庫存需求或訂單增溫，出口多有回升，其中礦產品、化學品各年增7.0％、3.8％。
第1季資通與視聽產品出口金額為歷年單季最高，年增1.2倍，其餘貨品出口續呈減勢，但跌幅已明顯收斂。
財政部也分析，從3月的出口規模、持續連五季正成長與近二年來最大增幅、11大貨類已經過半轉正，從這三面向可以確定，出口回溫的強度跟廣度都有提高，即便還沒到「繁花盛開」，但至少已「含苞待放」，花已準備慢慢展開。
▪ 借錢買房！台積輪班工程師「繳不出頭期」全場曝下場：穩死
▪ 北市又見都更孤島 網見照：最後只會淪為笑柄
▪ 「先求有再求好」第一間房怎麼選？ 多數人目標一致：年輕人比較喜歡
▪ 換同坪數新房「房屋稅3千變3萬4」 他哀號：貴到快哭出來
▪ 第1季建照6年最低、使照卻爆量 房市真的樂觀？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言