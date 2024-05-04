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新內閣今辦「新生訓練」 卓榮泰：盼台灣命運起變化

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
520即將到來，為凝聚新內閣的向心力，新內閣團隊舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊凝聚願景，增進共識。 記者余弦妙／攝影
520即將到來，為凝聚新內閣的向心力，新內閣團隊舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊凝聚願景，增進共識。 記者余弦妙／攝影

520即將到來，為凝聚新內閣的向心力，新內閣團隊4日舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊凝聚願景，增進共識。準閣揆卓榮泰致詞時期勉各部會首長，邀請你們來，是希望大家共同努力，讓台灣的命運起變化，共同改變台灣，使台灣社會更公平，成為更文明的國家。

同時，卓榮泰也叮嚀新閣員們未來會有很多需要跨部會合作的地方，希望大家建立強而有力的默契。

新內閣「新生訓練」策勵營不同以往，過去會舉辦二天一夜，利用在陽明山的地點讓閣員在山上練功，且讓新首長彼此交流認識，但這次是同黨執政，沒有政黨輪替，因此僅舉辦今天這一場。

上午由準閣揆卓榮泰開場白後，總統當選人賴清德也進行談話，下午場則預計由卓榮泰對新閣員談話，提出期勉，接著由副院長鄭麗君報告「國家希望工程」的推動藍圖，說明賴清德重要政見的重點施政方向，而副總統當選人蕭美琴則會在閉幕時致詞。

此外，策勵營還安排綜合座談，活動至傍晚六時結束。而新閣員也會利用中午用餐時間與下午茶敘時，相互認識，為未來培養默契。

內閣 卓榮泰 賴清德

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