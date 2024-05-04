台美經貿談判第二階段落幕 行政院政委鄧振中：避談政治敏感問題

「台美21世紀貿易倡議」第二階段第二次實體談判為期五天的議程昨（3）日落幕，行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中指出，我方提出，盼美方盡快核准台灣輸入美國加工肉品，包含香腸、肉鬆、以及鳳梨跟芒果等農產品，希望能為中國大陸對台經濟脅迫解套。美方則提及希望我國能放寬美豬萊克多巴胺殘留量標準，不過，鄧振中強調，維護國民健康也很重要，因台灣正在進行政府交接，應避免討論政治敏感問題。

經貿辦昨日舉辦實體會議後說明會，鄧振中說，這次台美貿易第二階段第二次實體談判就農業、勞動、環境三個章節充分交換意見，在環境議題上，雙方談及包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化，亦討論交換貿易與環境相關議題資訊，及共同推動自然資源保育等環境保護議題。

在勞動議題方面，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動，並討論企業於協助保障勞動權益所扮演的角色與責任，台美亦將合作發展更具包容性的貿易政策，創造更多機會，促際性別平等。

農業議題上，台美雙方也討論促進糧食安全及創新技術等生產作法的合作機制，以提高農業生產力，減少土地、水及燃料使用，有助於氣候調適及韌性。

不過，鄧振中提到，這次向美方表達先前已向美國申請肉品加工產品、農產品，如鳳梨、芒果等輸出至美國，希望美方能夠加快我方的申請速度。如果未來能夠開放我國農產品輸美，這不僅可以緩解我方面對中國大陸的經濟迫害，也能分散我國農產品的貿易市場風險。至於第二階段的簽署時間期程，鄧振中說，雙方具一定共識，就是期待雙方能夠愈快簽訂越好。

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