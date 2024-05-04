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金融業者看準金管會主委彭金隆 低調、接地氣

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

準金管會主委彭金隆昨（3）日舉行「請益之旅」，許多金融業公會的代表會後表示，「準主委為人很低調、很接地氣，也很理解金融業的苦」，對於新主委將上任，業者懷抱相當大的期待。

事實上，昨天各公會代表提出的建言，許多都已列在金融總會的「金融建言白皮書」裡，各公會代表期待，這些有些需跨部會研議，或長久未被採納的建言有機會「重見天日」。

例如，連年闖關失敗的「台版個人投資儲蓄帳戶」（TISA），投信投顧公會仍百折不撓，再度向彭金隆當面建言；券商公會爭取延長當沖降稅延長五年，甚至期待能更進一步「常態化」，先前雖已被財政部「打槍」，業者還是期待能再博一次、盼能有所轉圜。

其他公會也期待這位準主委，能傾聽建言找解方。

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