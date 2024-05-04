準金管會主委彭金隆請益 與11公會面對面
準金管會主委彭金隆上任前低調舉行「請益之旅」。在金融總會牽線下，昨（3）日邀請十大公會及信聯社與新主委「面對面」，其中壽險公會疾呼接軌ICS（新一代清償能力指標）一案，應等新政府上任後，再做討論。
據了解，已有大型壽險業準備向準主委再提延長接軌時程，從目前保險局是定調給15年過渡期，延到20年。因目前金管會已定調接軌ICS的三階段措施，520新政府就任後，是否將改弦易轍，引發關注。
昨日包括銀行公會、信託公會、票券公會、證券公會、投信投顧公會、期貨公會、壽險公會、產險公會、保經公會、保代公會、信合社聯合社等11家金融業公會出席，多數由理事長或秘書長代表出席，彭金隆昨天純粹只是傾聽各公會代表的建言，並未做出任何回應。
其中，不只一家金融業公會，提出希望爭取「金融營業稅調降」，從5%降到2%。目前金融營業稅5%，其中3%稅收撥入國庫、2%撥入特別準備金專款專用將在2024年底屆期，金融業者希望僅維持2%，3%可以落日。
壽險公會方面，則是2026年接軌IFRS 17與ICS兩大國際新制，及擴大外匯準備金機制、降低壽險業高昂外匯避險成本等「老問題」，實支實付醫療險方面，約定保險金理賠的損失分攤機制希望可以再討論；業界認為，身為保險專家的彭金隆，對於壽險業面臨的問題理解。
投信投顧公會提出三項建言，包括儘速推動基金型REITs、配合證期局推動主動型ETF、推動台灣個人儲蓄帳戶（TISA），投資基金可列舉扣除免稅。
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