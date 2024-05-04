六企業擴大在台投資 穗高、千附、茂迪等也要加碼

經濟部昨（3）日表示，「投資台灣三大方案」再添六家企業擴大投資，台灣第二大PVC生產商華夏海灣（1305）規劃投資新台幣65億元，引進新技術優化製程，並成立智慧監控中心。航太國家隊穗高科技、千附精密計畫擴大在台投資，金額分別為42億、30億元；其餘有茂迪、立益物流、元佳宇等企業。

經濟部表示，華夏海灣繼2021、2023年斥資逾18億元興建全立體自動倉儲系統及原料氯乙烯（VCM）儲槽後，再度擴大投資65億元申請台商回台投資，規劃引進新一代製程技術，設置重合槽及周邊製程設備，運用大數據分析及AI模型優化製程，並設置多功能集合電表、VCM回收系統等設備，以節省能源、創造循環經濟；亦將成立智慧監控中心，使產線運轉效率及安全性大幅提升。

穗高科技是繼2020年申請根留方案投資建廠後，持續擴充航太產品產量與因應減碳趨勢，本次擬再投資42億元，增聘96名本國員工，規劃於台南科學園區擴建廠區及改造產線，導入智慧化管理系統回饋生產資訊，以不斷精進製造流程，並透過節能設備，建構能源管理系統與布建太陽能板等作法，實踐環境保護理念。

千附精密看好半導體設備產業景氣回溫，以及顯示器、航太、國防產業市場需求持續成長，計劃於嘉義馬稠後產業園區建立新廠，採用高階智能化自動化加工設備與聯網設備，該案投資金額近30億元，可創造80名本國就業機會，促進當地經濟發展。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,478家企業超過2兆2,701億元投資，預估創造15萬1,398個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有309家台商投資約1兆2,493億元，創造8萬7,180個就業機會。

「根留台灣企業加速投資行動方案」有189家根留企業投資約5,592億元，創造2萬8,133個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引980家中小企業投資約4,616億元，帶來3萬6,085個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

商品推薦