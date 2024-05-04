台美貿易倡議談判 鄧振中：美對我政策延續性有信心
台美二十一世紀貿易倡議新一波談判聚焦農業、勞工及環境議題，還舉行利害關係人座談，行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中昨表示，雙方就三項議題充分交換意見，而美方在我國政權交接之際派員來台談判，顯示對我國政策延續性有信心。
台美去年針對第一階段議題簽署首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業五項議題，當前正在檢視法規，經實體談判會後，有望上半年生效。第二階段關注農業、勞動與環境，去年八月在華府首次實體談判，第二次實體談判經五天馬拉松式討論，昨在台北順利落幕。
勞動議題是我方認為最難談判的項目，鄧振中表示，美國認為若在供應鏈不同階段發現有強迫勞動產品，應制止往下移動，台灣除了在邊境禁止輸入，若流入國內市場也要下架。他強調，台灣重視人權，但現行問題在於國內沒有這套制度，需要有更多法制基礎或修法，也需時間訓練更多人員與建立預算與完整體系，才知如何處理。
針對農業，我方主要爭取農產品輸美，並透過科學、風險管理、公開透明法規促進農產品貿易；環境部分，最關心的是去碳化相關規定，但內容並未觸及核能、再生能源等相關議題。
鄧振中指出，簽署協定的期程很難預估，我方希望台美關係深化，若能提早簽署，可爭取參與更多國際經貿組織、吸引企業來台投資，我國企業去美國布局也會更有依靠。
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