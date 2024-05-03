安永「智慧製造高峰論壇」帶領企業永續發展雙軸轉型

安永「智慧製造高峰論壇」3日在台中林酒店登場，安永聯合會計師事務所先進製造與智慧運輸產業負責人黃宇廷表示，中部地區是製造業生產重鎮，面對產業環境劇烈挑戰，製造業亟需推動永續經營、智慧製造等轉型升級。

黃宇廷指出，此次論壇以企業永續發展、永續與數位的雙軸轉型新趨勢為兩大探討主題，帶領企業體認數位和淨零的新趨勢，瞭解如何從數位邁向零碳排，實踐雙軸轉型。

氣候變遷對於環境、生活和產業的威脅越來越頻繁和不可預測，全球已有超過130個國家提出「2050淨零排放」政策與立法。

台灣已宣示2050淨零轉型的政策目標，並在2023年立法修正《氣候變遷因應法》，納入2050年淨零排放目標、徵收碳費、納入碳足跡及產品碳標籤管理機制，展現邁向淨零排放目標的決心。

今天的論壇，首先由行政院發言人林子倫解讀台灣淨零路線圖。他指出，台灣2050淨零排放路徑將以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型。

以及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，輔以「12項關鍵戰略」，就能源、產業、生活轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，落實淨零轉型目標。

在協助產業淨零上以四大面向進行，包括建構企業碳盤查能力、提升企業減碳能力、協助企業掌握資訊、提升金融業淨零轉型能力建構；二大合作模式為採先大後小、以大帶小，以及結合產業公協會力量，由國營事業以身作則。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲，分享國際企業永續趨勢。根據安永調查，台灣中小企業在面對淨零轉型、執行ESG的過程中，最大的挑戰就是成本，可見淨零轉型與財務獲利是一體兩面。

曾于哲分享台灣製造業的企業治理與淨零策略布局案例，以機密機械公司為例，可透過設定永續策略藍圖，掌握終端市場對於能源效率、低碳排放和碳中和的需求變化。

同時透過多階段的產銷分工再布局，掌握迫切性高的自身或價值鏈上游的減碳熱點，並搭配永續供應鏈的優化措施，來維繫企業的財務健全和韌性。

企業已有必要將ESG與永續視為策略、建立責任制、圍繞企業目的建立文化、誠實的報導績效與成果。

曾于哲認為，唯有掌握經濟市場的標準需求變化，確保內部創新能力足以跟上外部局勢的演變，為所有利害關係人共同創造價值及獲利，才有可能真正的永續發展。

在產業優化上，如何以雙軸轉型導入規劃的實例，佳研智聯總經理羅佐良說，因應低碳智慧製造系統，廠商可採取智慧化生產排程系統、智慧化物流倉儲與堆棧、雲端供應鏈管理等的應用，以實踐雙軸轉型。

此外，企業可以採用EMS介面，開發能源管理監測介面、AR/VR遠端會議、低碳5G智慧製造工廠等方式，打造智慧園區方案。

針對前瞻綠能科技與產業如何升級，工研院機械與機電系統研究所副所長楊秉祥說，綠色競爭力的三大轉型策略為能源提升、低碳排放，以及減少廢料、數位化等的物質循環。

工研院的智慧工廠整合技術，以生產作業自動化的智慧機械，加上資料流自動化的智慧資訊，成為系統整合數位轉型技術；智慧工廠技術可使用M2M設備通訊、設備品質進行異常監控或預兆診斷、產線智能等技術，協助產業升級提升競爭力。

例如智慧化技術，透過感測器結合軟硬體，進行廠務設施與製造設備健康診斷及操作參數優化，提高能源應用效率以節電。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林宜賢剖析台灣企業針對歐盟導入CBAM(碳邊境調整機制)政策的因應策略。CBAM預計將於2026年開始課徵，若台灣未實施碳定價與碳稅制度，對產業將造成衝擊。

林宜賢表示，台灣的鋼鐵業下游產品因為外銷歐盟比重較高，初期受到影響最大，而鋼鐵為智慧製造產品重要的原料，先進製造產品外銷歐盟的金額相當龐大，因此未來受到CBAM的衝擊也將逐漸變高。

若有機化學品、塑料聚合物也被納入課徵歐盟CBAM時，將造成更大的衝擊。

林宜賢建議，台灣企業針對歐盟導入CBAM有八項因應策略，首先蒐集各國市場的碳價格、產品的碳排含量等資訊，接著進行內部與外部利益相關者應合作參與、組織與流程改造、成本與產品定價、遵循法規的合約擬定、風險管理、營運策略的調整，以及海關申報資料的正確性。

在跨界對談中，由曾于哲擔任主持人，與專家們交流台灣企業如何展望未來的新契機。財團法人台灣智庫執行長呂曜志由國際上的應用，建議台灣應善用自身優勢，實踐在數位與淨零雙軸轉型的推動。

林宜賢分享，面對多重經濟體的邊境碳稅，如何分辨企業的碳排放對於財務成本影響。羅佐良提到，面對產業升級壓力，智慧工廠、智慧倉儲、節能減碳需求將會越來越大。楊秉祥則說，企業應快速辨別最關鍵的體質弱點，以排定生產力韌性的優先順序。

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