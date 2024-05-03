鄧振中：美派員來台談判 顯示肯定我國政策延續性
台美21世紀貿易倡議協定第二階段實體談判會議3日歷經五天會議後於台北落幕，行政院經貿辦指出，此次會議雙方都對於文本內容都有充分討論，會議收穫豐富，對於後續談判具有相當大的助益。政務委員鄧振中表示，在我國政權交接之際，美方派員來台談判顯示美方相信我國政策延續性。
行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮指出，此階段主要聚焦在環境、勞動、農業議題上，會議上也對文本內容均有充分的討論，對彼此的法律制度及行政措施也有更多互相理解，收穫豐富。
在環境議題上，雙方談及如何深化貿易與環境議題的合作，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化，亦討論交換貿易與環境相關議題資訊，及共同推動自然資源保育等環境保護議題，應對急迫的環境挑戰。
在勞動議題方面，雙方討問如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動，並討論企業於協助保障勞動權益所扮演的角色與責任，台美亦將合作發展更具包容性的貿易政策，創造更多機會，促際性別平等，彰顯貿易可以成為良善的正面力量。
農業議題上，談論到如何透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易的法規。此外，台美雙方也討論促進糧食安全及創新技術等生產作法的合作機制，以提高農業生產力，減少土地、水及燃料使用，有助於氣候調適及韌性。
鄧振中也說，這次美方除了相關代表團來台參與會議外，另有美國參眾兩院國會專業幕僚自行組成跨黨派觀察團，在我國正在政權交接之際，美方願意派員來台談判，這也顯示出美方對我國的政策延續性是相當有信心。
至於第二階段的簽署時間，鄧振中說，此次會議結束後，雙方會就談判內容進行文字內容的修正，不過此過程需要繁瑣過程，也需要花很多時間，但雙方有一致共識就是希望能盡快簽署。
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