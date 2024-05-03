電價漲跌要立院同意《電業法》逕付二讀 經濟部回應了

有關在野黨提案修改電業法，經濟部3日表示，尊重國會提案，但仍籲請立院及台灣社會支持現有電價審議機制，沒有人喜歡漲電價，但是讓台電財務穩定，供電穩定，同樣也是民生必需，現有電價審議機制考量台電成本，同時來自消費者團體、工總、商總及學者專家等民間代表也都有參與，已考慮民生物價、消費者權益及產業發展，是比較平衡考量的機制。

立法院院會今通過國民黨立法院黨團提案，將《電業法》第49條修正案逕付二讀，後將由國民黨團召集協商。根據修正草案，電價審議委員會的決議，應於一個月內送立法院審議後實施。

經濟部表示，目前的電價審議機制，是依照2015年立法院決議的電價公式延續辦理，專業審查且已有十年歷史，國會所要求的應有民間代表，以及公開透明的過程，目前現行審議機制就是如此。

同時，經濟部還強調，基於三個原因，經濟部認為應該持續維持現行電價審議機制。

首先，立法院可透過對於台電的預算審查，以及後續的行政院提出的1000億追加預算，充分審議台電成本支出與經營成效，台電公司必定會把相關財務資訊攤開供立院審查，也可證明不會有委員所稱的貪腐問題。但如果一年兩次電價審議會決議後，都要再送一次立法院審議，審議的財務數據與預算審查時間相近，會產生重複審查的問題。

第二，本次電價審議平均調幅雖然大約11%，但為降低民生影響，整體調漲金額的86%是由產業負擔。如果國會透過修法採取凍漲態度，恐怕產生全民補貼產業，補貼用電大戶的問題。另外台電向政府爭取的1000億元，事實上也是考量台電調漲用電大戶電價後，持續補貼住宅、小店家及衰退產業超過1100億元的成本。目前由電價審議會通過的多元複合電價方案，較能平衡考量各方需求。

第三，電價審議應該考量台電財務成本及國內物價，若只考量政治因素，使電價長期受過度壓抑，對台電公司的財務狀況相當不利，讓台電未來在新電源開發及電網強韌建設上也會受影響，整體來說，對國人的穩定用電，反而可能造成不利影響。

經濟部表示，不同用戶的電價有不同費率，讓產業用電大戶的電價合理反映成本，才能避免全民補貼大企業，並維持台灣的供電穩定。經濟部除了爭取政府補貼台電，以及實施多元電費方案外，也會要求台電努力開源節流，以確保台電永續經營，懇請國會及社會大眾，持續支持現行的電價審議機制。

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